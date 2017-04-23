فتاة «سيرك» استغلها والدها واكتشفها الكسار.. نعيمة عاكف مشوار لـ«العالمية»

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رغم أن الحياة لم تمنحها سوى 37 عامًا، إلا أن المحطات المأساوية التي شهدتها جعلت من ذلك العمر القصير دهرًا لا ينقضي، فبينما كان يتهافت الجمهور على أفلامها بدور العرض السينمائى، كانت هي غارقة في آلامها النفسية والبدنية، والتي لم تفارقها حتى وفاتها في 23 أبريل عام 1966، عن عمر ناهز الـ37 عامًا.



في التقرير التالي، يرصد لكم "التحرير لايف" محطات في حياة الفنانة الاستعراضية الراحلة نعيمة عاكف.

من السيرك للفن

في مدينة طنطا، أبصرت نعيمة عاكف نور الحياة، يوم 7 أكتوبر من عام 1929، لتجد نفسها بين الوحوش والحيوانات والألعاب البهلوانية، إنه السيرك الذي ورثه والدها عن جدها، ضابط الشرطة الذي ترك وظيفته واشترى السيرك بعدما أُغرم بترويض الوحوش، وورث الابن - والد نعيمة - الموهبة والسيرك عن والده، لكن إدمانه للعب القمار، دفعه لاستغلال بناته من أجل تقديم فقرات العروض.

عندما بلغت الرابعة من عمرها أراد والدها أن يعلمها الفن الذي يتوارثه أفراد الأسرة، لكنها لم تظهر استعدادًا لذلك، فاخترع حيلة أرغمتها على التعلم، فبدلًا من أن يقوم بتعليمها، قام بتعليم شقيقتها الكبرى حركات جديدة أمامها وراح يشجع شقيقتها، وفي نفس الوقت يعايرها بأنها ضعيفة ولا تصلح للعمل مثل شقيقتها فامتلأت نفسها بالغيرة، وما هي إلا أسابيع حتى أصبحت نجمة الفرقة الأولى، قبل أن تكمل عامها الرابع.

عشقها للرقص بدأ بعدما أهدى لها أحد المعجبين في السيرك عروسة ذات 5 مفاتيح، كلما أدارت مفتاحًا عزفت موسيقى شرقية جميلة ورقصت عليها العروسة، ومن هنا تعلقت "عاكف" بالرقص، لدرجة أن والدها دخل عليها ذات ليلة فوجدها ترقص مع العروسة، فأخرج مسدسه وأطلق النار على العروسة فحطمها.

بمرور الوقت، تزوج والدها من سيدة أخرى وهدد القمار مستقبله، لتحاوطه رجال الشرطة بعدما رهن السيرك بسبب القمار، ففرت نعيمة وأخواتها ووالدتها إلى القاهرة ليسكنّ فى شقة متواضعة بشارع محمد على، الذي كان المحطة الأولى في مسيرتها الفنية.

على طريق النجومية

هربًا من شبح الجوع الذي هدد الأسرة النازحة إلى القاهرة، وتجنبًا للتنازل عن الشرف في شارع "العوالم"، استأنفت الأم وبناتها نشاط السيرك، ولكن هذه المرة في الشوارع، حيث كن يتشقلبن مقابل بعض الملاليم، حتى علم الفنان علي الكسار بأمرهن، فاتفق مع "نعيمة" على العمل معه هي وشقيقتها في فرقته مقابل 12 جنيهًا، وأبهرت بأدائها أنظار الجميع، مما دفع الراقصة بديعة مصابني للاستعانة بها في فرقتها مقابل 15 جنيهًا.

وفي كازينو "بديعة" تعلمت "عاكف" الرقص وأتقنته دون مدرس، وطلبت من صاحبة الكازينو أن تتيح لها فرصة تقديم رقصة تسمى "الكلاكيت"، وبعد تردد سمحت "بديعة" لها وهي غير مقتنعة، وعندما أنهت الرقصة صفقت لها "بديعة" بحرارة مع الجمهور.



انتقلت "عاكف" للعمل بملهى "الكيت كات"، الذي كان يرتاده معظم مخرجي السينما، فلفتت أنظار المخرج أحمد كامل، وقدمها كراقصة لأول مرة في فيلم "ست البيت"، ومنه اختارها المخرج حسين فوزي لتشارك في بطولة فيلمه "العيش والملح"، بعد أن وقّع معها عقد احتكار لحساب شركة "نحاس فيلم"، تمهيدًا لأول بطولة سينمائية لها، والتي كانت بحق الخطوة الأولى على طريق النجومية.



«الهانم» نعيمة عاكف

قدمها المخرج حسين فوزي للجمهور في دور البطولة بفيلم "لهاليبو" عام 1949 وحقق نجاحًا كبيرًا، نتج عنه أعمال سينمائية المشتركة بين الثنائي إلى ان ربطتهما علاقة عاطفية انتهت بالزواج.

انتقلت "نعيمة" للعيش في فيلا فاخرة وامتلكت سيارة وأصبح لها رصيد في البنوك، كما تلقت دروس تعليم في العربية والإنجليزية والفرنسية وبذلك أصبحت تتحدث 3 لغات، وذاع صيتها كنجمة استعراضية هي الأشهر في مصر خلال تلك الفترة، واختارها زكي طليمات بطلة لفرقة الفنون الشعبية عام 1956.

وفي نفس العام سافتر "نعيمة" مع البعثة المصرية لتقديم أوبريت "يا ليل يا عين"، كما سافرت إلى موسكو في العام التالي؛ لعرض 3 لوحات استعراضية، وهناك فازت بلقب أفضل راقصة في العالم، وبعد عودتها تمت تهنئتها من جانب رئاسة الجمهورية، وتكريمها على يد الدكتور ثروت عكاشة أول وزير ثقافة في حكومة الوحدة بين مصر وسوريا.

محطات مأساوية

نجاح "نعيمة" في عملها أثار غيرة زوجها "حسين فوزي"، فحدث الطلاق بينهما، ما أدى إلى دخول "عاكف" في حالة من الانعزال لم تخرج منها إلا بمساعدة حلمي رفلة، الذي أعادها للفن بعد طول غياب، فاستأنفت النجاحات، لكن سرعان ما جذبتها العزلة بعد علمها بزواج طليقها.

تزوجت "نعيمة" للمرة الثانية من المحاسب القانوني صلاح الدين عبد العليم، الذي كان مسؤولًا عن عمل زوجها السابق، وأنجبت منه ابنها الوحيد "محمد"، لكن السعادة لم تكتنفها كثيرًا، حيث أصابها مرض سرطان الأمعاء، ونتج عنه نزيف في المعدة، دخلت على إثره أحد المستشفيات، وبعد معانات من ويلات المرض، لفظت "نعيمة" أنفاسها الأخيرة يوم 23 أبريل 1966 عن عمر ناهز 37 عامًا، تاركة وراءها إرثًا فنيًّا يصل إلى 25 فيلمًا سينمائيًا.