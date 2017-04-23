برشلونة يفقد الأمل في مشاركة نيمار بـ«كلاسيكو الأرض»

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قال موقع «فور فور تو» إن النجم البرازيلي نيمار، لن يشارك في الكلاسيكو اليوم الأحد، أمام ريال مدريد، وذلك بعدما فقد مسؤولو البرسا الصبر في رد المحكمة الرياضية الإسبانية على الاستئناف الذي تقدم به الفريق الكتالوني لرفع الإيقاف.

وتلقى نيمار البطاقة الحمراء في مباراة مالاجا قبل الماضية في الدوري الإسباني والتي شهدت خسارة البرسا بثنائية نظيفة، ليتعرض بعدها اللاعب البرازيلي الإيقاف لمدة مبارتين بسبب استهزاءه بالحكم المساعد أثناء مغادرته الملعب.

وغاب نيمار بالفعل عن المباراة الأخيرة في الدوري الإسباني والتي فاز بها البرسا بنتيجة 3-2 على ريال سوسيداد، إلا أن البرسا قدم استئناف على القرار أمام المحكمة الرياضية الإسبانية قبل أن يفقد الصبر في الحصول على الرد ليعلن عن غيابه عن مباراة اليوم.