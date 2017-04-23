مفتي الجمهورية يهُنئ السيسي والشعب المصري بذكرى الإسراء والمعراج

كتب - محمود مصطفى:

هنأ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

وقال المفتي- في بيان له اليوم الأحد- "رحلة الإسراء والمعراج فيها من الدروس ما نحن بحاجة إليه الآن مثل الأخذ بالأسباب، وأنه مع كل أزمة أو محنة توجد منحة علينا أن نسعى إليها بالجد والاجتهاد والعمل".

وتمنى مفتي الجمهورية أن يديم الله الأمن والأمان على مصر وشعبها، وأن يحفظ الوطن من كيد الكائدين، لاستكمال مسيرة التقدم والرخاء.