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على جمعة: اتقان العربية بوابة تصحيح الفكر وتطوير التعليم

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على جمعة: اتقان العربية بوابة تصحيح الفكر وتطوير التعليم على جمعة: اتقان العربية بوابة تصحيح الفكر وتطوير التعليم

مصراوي Masrawy

على جمعة مفتي الجمهورية السابق

كتبت- ياسمين محمد:

أكد الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أن التعليم هو بوابة الحضارة، ولا بد من إتاحته بأركانه الثلاثة: القيم المتمثلة في التربية، والمعرفة المتمثلة في التعلم، والمهارات المتمثلة في التدريب.

جاء هذا خلال كلمته بالمؤتمر الدولي الرابع لجودة التعليم، تحت عنوان "مد الجسور وتعزيز الثقة"، المنعقد اليوم الأحد، بأحد فنادق القاهرة.

وأشار جمعة إلى ضرورة الاهتمام باللغة لسد الفجوات الموجودة بين التعليم في وغيره من بلدان العالم، منوهًا إلى أن اللغة والفكر وجهان لعملة واحدة، ولم تتقدم الأمم إلا باتقان لغتها وبعض اللغات الأخرى، والتعامل مع العالم بعقل مفتوح وقلب مشارك.

وأكد جمعة أن كل ما نسعى إلى تحقيقه يبدأ من تعلم اللغة، لتصحيح الفكر وقراءة كتاب الله المسطور والمنظور قراءة واضحة، ونفهم الانسان ونتواصل ونتكاتف ونتعاون.

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