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بالفيديو..مصمم الأزياء "سوشا".. يوجه رسالة لمنى زكي

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بالفيديو..مصمم الأزياء "سوشا".. يوجه رسالة لمنى زكي بالفيديو..مصمم الأزياء "سوشا".. يوجه رسالة لمنى زكي

مصراوي Masrawy

..مصمم الأزياء "سوشا".. يوجه رسالة لمنى زك

تقرير- هاجر حاتم:

تصوير- عمر جمال:

كشف مصمم الأزياء العالمي "سوشا" أنه يفضل اختيارات الموضة للكثير من النجمات، من بينهم الفنانة فاطمة ناصر. وحينما سأله "مصراوي" عن الفنانة التي يتمنى أن ترتدي من تصميمه، وذلك بحفل cairo wedding festival، وجه "سوشا" رسالة للفنانة منى زكي، حيث أوضح أنه يتمنى أن يعود التعاون بينهما مرة أخرى.

 

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مصراوي Masrawy

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