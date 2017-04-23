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محافظ سوهاج يقرر حل وتصفية جمعية الحبيل الخيرية بالبلينا

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محافظ سوهاج يقرر حل وتصفية جمعية الحبيل الخيرية بالبلينا محافظ سوهاج يقرر حل وتصفية جمعية الحبيل الخيرية بالبلينا

مصراوي Masrawy

أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد

قرر الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، حل وتصفية جمعية الحبيل الخيرية بالبلينا، التابعة لمديرية الشؤون الاجتماعية، المسجلة تحت رقم 1420 لسنة 2015، والمشهرة طبقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية.

وأوضح عبدالمنعم، في بيان له، اليوم، أن قرار حل وتصفية الجمعية يأتي نزولا على رغبة أعضاء الجمعية العمومية غير العادية، ونظرا لعجزها عن تحقيق أغراضها التي أُشهرت من أجلها، وعدم وجود موارد مالية للجمعية.

وأضاف أن أموال الجمعية ستؤول إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، طبقا للائحة النظام الأساسي.

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