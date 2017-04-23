شون الأقصر تستقبل أول دفعة من محصول القمح للموسم الحالي

الأقصر - محمد محروس :

أعلن سيد الطاهر، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، إن شونة مطحن أرمنت جنوب المحافظة، تسلمت اليوم، أول دفعة من محصول القمح للموسم الحالي، والتي بلغت 4 أطنان و830 كيلو جرام.

وأضاف الطاهر، في تصريحات له، اليوم الأحد، أن توريد القمح للشون والمطاحن بالمحافظة مستمر حتى منتصف يوليو المقبل.

وأشار إلى أن السعة التخزينية للشون والمطاحن بالمحافظة تبلغ 33 ألف طن بمعدل 23 ألف طن لبنكر إسنا، و5 آلاف طن لشونة مطحن أرمنت، و5 آلاف طن لشونة مطحن إسنا.