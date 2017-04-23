بالصور.. إضراب عمال شبكة مياه الشرب بالشرقية للمطالبة بمستحاقتهم المالية

الشرقية – فاطمة الديب

أضرب عشرات العاملين بشبكة مياه الشرب، بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية عن العمل، داخل مقر الشبكة، اليوم، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وانتقل المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، للتفاوض مع العاملين، لكنهم رفضوا الحديث معه حتى صرف مستحاقتهم المتأخرة.

وقال عدد من العاملين بالشركة لـ"مصراوي" إن أكثرهم لم يحصلون على أرباحهم السنوية، فضلا عن عدم علاجهم على نفقة الشبكة، وتحملهم تكاليف علاجهم على نفقتهم الخاصة، خاصة بعد نقل تبعية الشبكة من الشركة القابضة إلى جهاز مدينة العاشر من رمضان.