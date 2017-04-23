بعد 6 سنوات.. القبض على هارب من سجن الفيوم بمنشأة القناطر

كتب - محمد شعبان:

تمكنت دورية أمنية بالجيزة، من ضبط هارب من السجن بمركز منشأة القناطر.

وبالكشف جنائيًا تبين أن المتهم "محمد رمضان محسب"، 47 عاما، فلاح، هارب من سجن الفيوم العمومي إبان ثورة 25 يناير، وصادر ضده حكما بالسجن المشدد 3 سنوات بقضية (سلاح).

وأمام العميد خالد منير، مدير قطاع شمال أكتوبر، أقر المتهم بالحكم الصادر ضده، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.