وزير الداخلية يهنىء الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء

كتب- علاء عمران:

بعث اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء.

وبدأت الرسالة تعبيرًا عن المشاعر التي يملؤها التوقير لعظيم شخصكم والتقدير لرشيد قيادتكم، أتشرف وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والثلاثين لتحرير سيناء، أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة، مقرونة بصادق التمنيات أن يعيد المولى عز وجل هذه الذكرى أعواماً عديدة ومصر في عزةٍ ومنعةٍ ورخاء".

وأضاف وزير الداخلية في برقيته: أن هذه الذكرى الخالدة لتحيي دائماً في وجدان الأجيال المتعاقبة، كيف أن النضال والعمل الوطني لا يقف عند حد ساحات المعارك، وإنما يمتد إلى كل عمل مخلص وإرادة صلبة تتواصل مع عهد يتجدد على البذل والعطاء وتحرير ثرى الوطن الطاهر من دنس أي احتلال أو عدوان، تزكيةً لدماء سالت من أجل رفعة رايته ومجده وعزته.

حفظكم الله سيادة الرئيس وعاشت القوات المسلحة درعاً وسيفاً للوطن، وحفظ الله أبطالها، ورحم شهداءها ، وعاشت مصرنا عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء، وكل عام وسيادتكم بخير"