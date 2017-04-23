حكاية جريمة.. ذئب الدقي العجوز هتك عرض ابن صديقه المعاق

مصراوي Masrawy

كتب -صابر المحلاوي ومحمود السعيد:

وجد الرجل الستيني "علي م."، الطفل "ح" ابن صديقه، فريسة سهلة لـ"هتك عرضه" لعلمه بأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، لكنه لم يعلم أن الطفل واعِ لما يدور حوله وذكي بالقدر الذي دفعه لالتقاط صورة للجاني وهو عاري بعد فعلته كدليل لما سيرويه لأسرته.

"حمودي" طفل لم يتجاوز عمره 11 عاما، يدرس بمدرسة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة؛ كان يلعب مع أصحابه في الشارع بداية الشهر الجاري، قبل أن يتركهم بعد شعوره بالحاجة لدخول الحمام، فعرض عليه المتهم الذي تصادف وجوده وقتها، الذهاب لشقته التي تقع في الدور الأرضي بعمارة مجاورة بشارع مصدق بالدقي، وهناك اعتدى عليه جنسيا.

وبينما كانت أسرة المجني عليه تتناول طعامها، سمعوا صوت طرقات قوية ومسرعة على الباب، سارعت الأم الأربعينية لفتح الباب، لتجد ابنها الثاني "ح" يرتمي في حضنها باكيا مكسورا.

أقبل الأب "ب" مسرعا يهدئ من روع طفله ويسأله: "مالك يا ابني حد من عيال الشارع زعلك"، فتمتم بصعوبة بكلمات أشارت لهم أن جارهم الستيني "علي. م" وشهرته " لوزة" هتك عرضه داخل شقته بالعمارة المجاورة لهم، وفق رواية الأم لمصراوي.

وأضافت: "كان بيلعب مع أصحابه في الشارع، وسابهم عشان يدخل الحمام، وعرض عليه المتهم الذهاب لشقته التي تقع في الدور الأرضي بالعمارة المجاورة، وهناك اعتدى عليه جنسيا.. ابني فضل يزق فيه ويقوله عيب يا عمو".

لم يكن والد الطفل، مستوعبا لما يرويه ابنه "إزاي علي يعمل كده ده صاحبي الوحيد وعشرة عمر 40 سنة.. أكيد في حاجة غلط"، حتى عرض المجني عليه صورة المتهم عاريًا، لتنزل على الجميع كالصاعقة.

وتشير عمة الطفل إلى أن "المتهم" سبق أن اتهم باغتصاب فتاة قبل 11 عامًا، واصطحبه الأهالي لقسم الدقي، وهناك اتفق مع أهل المجني عليها على الزواج منها مقابل تنازلهم عن البلاغ المقدم ضده.

لم يكذب الأب والأم الخبر، أخذا ابنهما لمستشفى الشروق للخضوع للكشف الطبي وإثبات حالته والتأكد من صحة روايته حول هتك عرضه على يد جارهم، وهو ما أثبته المستشفى فاتجهوا مباشرة إلى قسم شرطة الدقي وحرروا محضرا بالواقعة.

ورفض "ي"، شقيق المتهم، التعليق على ما الواقعة، وقال لـ"مصراوي" إنهم يسعون للتصالح مع أهل الطفل المجني عليه، قبل أن يستدرك مستنكرا: "إزاي أخويا عنده 60 سنة، ويعمل حاجة زي كده.. أنا معرفش إن كان الطفل اتعرض لهتك عرضُه ولا لا".

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم "علي م." 60 عاما وأحالته لنيابة الدقي التي قررت برئاسة المستشار عبدالله المهدي، حبسه على ذمة التحقيقات في اتهامه بهتك عرض طفل.

وإذا أحالت النيابة المتهم إلى المحكمة بتهمة هتك العرض، فإنه سيواجه عقوبة تصل إلى السجن المؤبد حيث أن المجني عليه لم يبلغ 16 سنة، وفقا لما نصت عليه المادة 286 من قانون العقوبات.