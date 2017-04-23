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شخصان يتعديان بالضرب على طبيب بمستشفى بالعجوزة

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شخصان يتعديان بالضرب على طبيب بمستشفى بالعجوزة شخصان يتعديان بالضرب على طبيب بمستشفى بالعجوزة

مصراوي Masrawy

مديرية امن الجيزة

كتب - محمد شعبان:

تعدى أحد مسؤولي شركة السويس للزيوت ونجل خالته بالضرب على مسؤول العناية المركزة بمستشفى محمود بالعجوزة.

وكشفت تحريات العقيد إيهاب شلبي، مفتش مباحث وسط الجيزة، أن مشادة كلامية وقعت بين الطبيب وكل من "إيهاب.م"، 36 عاما، مدير إدارة الحاسب الآلي بشركة السويس للزيوت ونجل خالته "أحمد"، 23 عاما، بسبب تحدث الطبيب بطريقة غير لائقة معهما أثناء استعلامهما عن حالة والدة الأخير.

وتطورت المشادة إلى مشاجرة، أسفرت عن إصابة الطبيب بكسر بعظمة الساعد الأيسر، والثاني بكسر باليد اليمنى، والثالث بسحجات بالرقبة.

وتمكن المقدم فوزي عامر، رئيس مباحث العجوزة، من ضبط طرفي المشاجرة، وتصالح الطرفان بديوان القسم.

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