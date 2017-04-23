أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - محمد مجدي .. وزن الست مش عنصر أساسي في إختيار شريك الحياة الحلاوة حلاوة الروح -
مباحث التموين تضبط 16 طن جبن فاسد بمصنع غير مرخص بالطالبية -
بالصور.. البيت الآمن ضد الانفجارات النووية والكوارث الطبيعية.. تعرف على ثمنه -
رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية يغادر القاهرة -
كنيسة العذراء بالمحلة تقيم عزاءً جماعيًا لشهداء مارجرجس بطنطا -
السفيرة عزيزة - مؤسس صفحة " عجل إيجيبت " .. الصفحة ساخرة وأنشأناها للرد على صفحة جيم مصر -
السفيرة عزيزة - هدير محمد "مؤسسة صفحة يوميات زوجة curvy" :نفتقر لثقافة تقبل الأخر والفن ساهم في ذلك -
السفيرة عزيزة - هدير محمد : الهدف من صفحة يوميات زوجة curvy تقديم نصائح للبنات إزاي تتقبل وزنها -
السيسي في السعودية...المملكة الاكثر زيارة -
أمير الكويت يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس عباس بحضور البابا تواضروس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

سعفان يبحث مشكلات «العمالة» مع رئيس رابطة المصريين بقطر

Google+ Print
سعفان يبحث مشكلات «العمالة» مع رئيس رابطة المصريين بقطر سعفان يبحث مشكلات «العمالة» مع رئيس رابطة المصريين بقطر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

التقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، رئيس رابطة اتحاد المصريين في قطر المهندس محمد العراقي في إطار المتابعة المستمرة لأحوال العمالة المصرية، لبحث أهم المشكلات التي تواجههم، والدور الذي  تقوم به الوزارة من خلال المستشار العمالي بالتعاون مع الرابطة للتغلب على الصعوبات التي تواجههم خاصة في الأيام الأولى لقدومهم .

وأكد وزير القوى العاملة أن الوزارة لا تألوا جهدا في دعم ومساندة أبنائها بالخارج، وتقديم كل سبل وآليات الرعاية والحماية التي تحتاجها لتظل دائما خير سفير لبلدها في الخارج.

وطمأن رئيس الرابطة الوزير، أن العمالة المصرية  تلقى كل الرعاية والاهتمام، وأن المشكلات التي قد تواجههم هي مشكلات فردية وطبيعية بالنسبة لعدد أبناء الجالية المصرية بقطر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تفاصيل ميزانية الأجور وتعويضات العاملين في الموازنة الجديدة

تفاصيل ميزانية الأجور وتعويضات العاملين في الموازنة الجديدة

المركزى يخفض سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

المركزى يخفض سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

فيديو.. استقبال ملك السعودية للرئيس السيسي

فيديو.. استقبال ملك السعودية للرئيس السيسي

«المالية» تعلن نتائج طرح أذون خزانة بـ 12.25 مليار جنيه

«المالية» تعلن نتائج طرح أذون خزانة بـ 12.25 مليار جنيه