سعفان يبحث مشكلات «العمالة» مع رئيس رابطة المصريين بقطر

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التقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، رئيس رابطة اتحاد المصريين في قطر المهندس محمد العراقي في إطار المتابعة المستمرة لأحوال العمالة المصرية، لبحث أهم المشكلات التي تواجههم، والدور الذي تقوم به الوزارة من خلال المستشار العمالي بالتعاون مع الرابطة للتغلب على الصعوبات التي تواجههم خاصة في الأيام الأولى لقدومهم .

وأكد وزير القوى العاملة أن الوزارة لا تألوا جهدا في دعم ومساندة أبنائها بالخارج، وتقديم كل سبل وآليات الرعاية والحماية التي تحتاجها لتظل دائما خير سفير لبلدها في الخارج.

وطمأن رئيس الرابطة الوزير، أن العمالة المصرية تلقى كل الرعاية والاهتمام، وأن المشكلات التي قد تواجههم هي مشكلات فردية وطبيعية بالنسبة لعدد أبناء الجالية المصرية بقطر.