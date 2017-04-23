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وزير الداخلية يهنئ الرئيس ووزير الدفاع ورئيس الأركان بذكرى تحرير سيناء

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وزير الداخلية يهنئ الرئيس ووزير الدفاع ورئيس الأركان بذكرى تحرير سيناء وزير الداخلية يهنئ الرئيس ووزير الدفاع ورئيس الأركان بذكرى تحرير سيناء

التحرير

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هنأ اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية كل من الرئيس عبد الفتاح ، والفريق أول صدقي صبحى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والثلاثين لتحرير سيناء.

وجاء نص البرقية التي أرسلها وزير الداخلية إلى رئيس الجمهورية كالتالي: "بمشاعر يملؤها التوقير لعظيم شخصكم، والتقدير لرشيد قيادتكم، أتشرف وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الخامسة والثلاثين، لتحرير سيناء، أن أتقدم بخالص التهنئة مقرونة بصادق التمنيات، أن يعيد المولى عز وجل هذه الذكرى أعواماً عديدة ومصر فى عزةٍ ومنعةٍ ورخاء".

وقال عبد الغفار إن "هذه الذكرى الخالدة لتحيى دائماً فى وجدان الأجيال المتعاقبة، كيف أن النضال والعمل الوطنى، لا يقف عند حد ساحات المعارك، وإنما يمتد إلى كل عمل مخلص وإرادة صلبة، تتواصل مع عهد يتجدد على البذل والعطاء، وتحرير ثرى الوطن الطاهر من دنس أى إحتلال أو عدوان، تزكيةً لدماء سالت من أجل رفعة رايته ومجده وعزته".

واختتم الوزير بقوله "حفظكم الله وعاشت القوات المسلحة درعاً وسيفاً للوطن، وحفظ الله أبطالها، ورحم شهداءها، وعاشت مصرنا عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء.. وكل عام وانتم بخير".

فيما هنئ الوزير كل من الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقيتين آخريتين، بنفس المناسبة.

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التحرير

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