نصر تبحث مع رئيس صندوق الأعمال «المصري - الأمريكي» زيادة التعاون

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التقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع جيمس هارمون رئيس صندوق الأعمال المصري الأمريكي بحضور السفير ياسر رضا سفير مصر لدى واشنطن، ومحمد عبد العزيز مساعد الوزيرة، وذلك على هامش ترأسها وفد مصر في اجتماعات الربيع للبنك الدولي بواشنطن.

وأعربت الوزيرة عن تطلعها لزيادة التعاون بين مصر وأمريكا خاصة عقب القمة الأخيرة التي عقدت بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مشيرة إلى أن هناك العديد من الفرص للاستثمار فى عدد من القطاعات فى مصر، وفى هذا الاطار أشار "هارمون" إلى تطلعه لزيادة استثماراته في مصر.

ومن جانبه، أوضح هارمون أن الصندوق ممول من برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر بقيمة ٣٠٠ مليون دولار، ويهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

وناقش الجانبان زيادة التمويل المخصص من الصندوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم القطاع الخاص، حيث أوضحت الوزيرة أنها تعمل على التنسيق بين جميع الصناديق والمؤسسات التي تمول المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

فيما عرض "هارمون" استثمارات الصندوق الحالية في مصر وهي شركة "فوري" للمدفوعات الإلكترونية بقيمة 20 مليون دولار، وشركة "ثروة كابيتال" بقيمة 56.1 مليون دولار، و"سمارت كير" بقيمة 1.2 مليون دولار، وشركة تنمية بقيمة 10 ملايين دولار، وصندوق "الجيبرا" بقيمة 10 ملايين دولار.

وأوضح أن الصندوق يعمل على الاستثمار في الكيانات التي تقوم بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر، وذلك لضمان الاستدامة وتضخم الاستثمارات.

ودعت الوزيرة هارمون إلى ضرورة أن يتوجه الصندوق إلى دعم المرأة في مصر، خاصة في ضوء دعم السيد الرئيس للمرأة وإعلانه عام 2017 عاما لها، وأكدت على ضرورة أن يكون من ضمن المستفيدين من الصندوق في المرحلة المقبلة رواد أعمال وأصحاب المشروعات من السيدات.

وبحث الجانبان التطورات الأخيرة الخاصة بإنشاء مجلس استشاري للصندوق يكون دوره تقديم الاستشارات بشأن استثمارات الصندوق في مصر، والتأكد من أن هذه الاستثمارات تتماشى مع أولوياتها الوطنية وتتناسب مع احتياجات الشعب، وتم الاتفاق على عقد أول اجتماع للمجلس الاستشاري خلال الفترة المقبلة قبل انعقاد اجتماع مجلس إدارة الصندوق في شهر يونيو.

وأكدت الوزيرة أنها تعمل على تحسين مناخ الاستثمار في مصر، مشيرة إلى حرصها على عقد لقاءات مستمرة مع المستثمرين لمناقشة أى تحديات تواجههم وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في كافة القطاعات.