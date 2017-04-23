بالفيديو..مصمم الأزياء "سوشا".. هذا هو الفخ الذي تقع فيه الفنانات

تقرير- هاجر حاتم:

تصوير- عمر جمال:

صيحات الموضة تتغير كل فترة، ومعها تتغير اختيارات النجمات حتى تصبح أكثر عصرية وتماشيًا مع هذه الموضة، ولكن في بعض الأحيان قد لا توفق الفنانة في اختيار الشكل المناسب لإطلالتها، وهذا يرجع إلى وقوعها في فخ الموضة. لهذا كان لـ "مصراوي" لقاء خاص مع مصمم الأزياء العالمي "سوشا"، وذلك بحفل cairo wedding festival ليتحدث عن الفخ الذي تقع فيه أغلب النجمات.