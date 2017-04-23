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أمن المنيا يهدم 30 سورًا على شاطئ نهر النيل

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أمن المنيا يهدم 30 سورًا على شاطئ نهر النيل أمن المنيا يهدم 30 سورًا على شاطئ نهر النيل

مصراوي Masrawy

مديرية أمن المنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

أزالت شرطة المرافق بالتنسيق مع إدارة حماية نهر النيل في المنيا، تحت إشراف اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، 53 حالات تعدٍ على شاطئ نهر النيل بالمحافظة، تمثلت في إزالة 30 سورا و23 ردم ورفع مخلفات، بمركز ملوي.

وأوضح بيان لمديرية أمن المنيا، اليوم الأحد، أن الإزالات تأتي في إطار خطة المديرية للحفاظ على شاطئ النيل، ومواجهة التعديات بمدن وقرى المحافظة.

وفي السياق، أزالت الوحدات المحلية في مغاغة وأبوقرقاص بالمنيا، 10 حالات تعد على الأرض الزراعية بمساحة قيراطين و6 أسهم، خلال عدد من حملات الإزالة التي نظمتها الوحدات المحلية، بالتعاون مع قسم الإرشاد الزراعي للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية.

وخلال متابعة الحالة اليومية للنظافة على مستوى الأحياء الرئيسية بمغاغة، تم رفع 850 مترا مكعبا من القمامة والمخلفات الصلبة، في إطار عودة النظافة للطريق العام والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمركز.

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