سموحة يستدرج المقاولون في «المكس».. والطلائع يصطدم ببتروجيت

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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، نظيره المقاولون العرب، عصر اليوم الأحد، على استاد «المكس»، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدورى الممتاز.

ويدخل سموحة اللقاء بقيادة مديره الفني مؤمن سليمان، في المركز الخامس برصيد 41 نقطة، من 23 مباراة خاضها الفريق ،حيث نجح الفريق السكندري فى الفوز بـ11 مباراة وتعادل في 8 وخسر في 4.

بينما يدخل المقاولون العرب اللقاء بقيادة مديره الفني محمد عودة، ويأمل في الفوز للدخول في المنطقة الدافئة، حيث يحتل الفريق المركز الـ11 برصيد 31 نقطة، وفاز بـ9 مباريات وتعادل في 4، وخسر في 11.

وفي نفس التوقيت يلتقي فريق طلائع الجيش مع نظيره بتروجيت، على استاد «جهاز الرياضة العسكري»، لحساب نفس مباريات الجولة.

ويدخل الطلائع المباراة بقيادة مديره الفني طارق يحيى، حيث يحتل الفريق السعكري المركز السادس برصيد 35 نقطة، بينما يدخل بتروجيت اللقاء بقيادة مديره الفني حسن شحاتة صاحب المركز الثامن برصيد 34 نقطة.