أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - محمد مجدي .. وزن الست مش عنصر أساسي في إختيار شريك الحياة الحلاوة حلاوة الروح -
مباحث التموين تضبط 16 طن جبن فاسد بمصنع غير مرخص بالطالبية -
بالصور.. البيت الآمن ضد الانفجارات النووية والكوارث الطبيعية.. تعرف على ثمنه -
رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية يغادر القاهرة -
كنيسة العذراء بالمحلة تقيم عزاءً جماعيًا لشهداء مارجرجس بطنطا -
السفيرة عزيزة - مؤسس صفحة " عجل إيجيبت " .. الصفحة ساخرة وأنشأناها للرد على صفحة جيم مصر -
السفيرة عزيزة - هدير محمد "مؤسسة صفحة يوميات زوجة curvy" :نفتقر لثقافة تقبل الأخر والفن ساهم في ذلك -
السفيرة عزيزة - هدير محمد : الهدف من صفحة يوميات زوجة curvy تقديم نصائح للبنات إزاي تتقبل وزنها -
السيسي في السعودية...المملكة الاكثر زيارة -
أمير الكويت يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس عباس بحضور البابا تواضروس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

سموحة يستدرج المقاولون في «المكس».. والطلائع يصطدم ببتروجيت

Google+ Print
سموحة يستدرج المقاولون في «المكس».. والطلائع يصطدم ببتروجيت سموحة يستدرج المقاولون في «المكس».. والطلائع يصطدم ببتروجيت

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، نظيره المقاولون العرب، عصر اليوم الأحد، على استاد «المكس»، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدورى الممتاز.

ويدخل سموحة اللقاء بقيادة مديره الفني مؤمن سليمان، في المركز الخامس برصيد 41 نقطة، من 23 مباراة خاضها الفريق ،حيث نجح الفريق السكندري فى الفوز بـ11 مباراة وتعادل في 8 وخسر في 4.

بينما يدخل المقاولون العرب اللقاء بقيادة مديره الفني محمد عودة، ويأمل في الفوز للدخول في المنطقة الدافئة، حيث يحتل الفريق المركز الـ11 برصيد 31 نقطة، وفاز بـ9 مباريات وتعادل في 4، وخسر في 11.

وفي نفس التوقيت يلتقي فريق طلائع الجيش مع نظيره بتروجيت، على استاد «جهاز الرياضة العسكري»، لحساب نفس مباريات الجولة.

ويدخل الطلائع المباراة بقيادة مديره الفني طارق يحيى، حيث يحتل الفريق السعكري المركز السادس برصيد 35 نقطة، بينما يدخل بتروجيت اللقاء بقيادة مديره الفني حسن شحاتة صاحب المركز الثامن برصيد 34 نقطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تفاصيل ميزانية الأجور وتعويضات العاملين في الموازنة الجديدة

تفاصيل ميزانية الأجور وتعويضات العاملين في الموازنة الجديدة

المركزى يخفض سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

المركزى يخفض سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

فيديو.. استقبال ملك السعودية للرئيس السيسي

فيديو.. استقبال ملك السعودية للرئيس السيسي

«المالية» تعلن نتائج طرح أذون خزانة بـ 12.25 مليار جنيه

«المالية» تعلن نتائج طرح أذون خزانة بـ 12.25 مليار جنيه