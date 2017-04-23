بوسي سعيد ترفض قرار لجنة الحكام بإحالتها للتحقيق

التحرير

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رفضت بوسي سعيد، المحكّمة المساعدة، قرار لجنة الحكام، باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبد الفتاح، بإحالتها للتحقيق، نتيجة مشاركتها في إدارة لقاء ودي للزمالك دون علم اللجنة.

وعلمت «التحرير» أن عز شاهين، سكرتير منطقة القاهرة للحكام، أجرى اتصالًا بالمحكمة أمس لإبلاغها بقرار إحالتها للتحقيق، إلا أنها رفضت المثول للقرار، وهو ما دفعه للرد عليها قائلًا: «اعتبريها مش تحقيق وكإني بقولك تعالي اقعدي مع جمال صدقي مسئول الشئون القانونية في اللجنة وجاوبي على كام سؤال هيقولهم ليكي».

كانت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، قد أحالت المحكمة بوسي سعيد للتحقيق بعد علمها أنها قامت بالمشاركة في إدارة احد اللقاءات الودية للزمالك خلال الفترة الماضية دون علم اللجنة.