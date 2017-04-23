أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - محمد مجدي .. وزن الست مش عنصر أساسي في إختيار شريك الحياة الحلاوة حلاوة الروح -
مباحث التموين تضبط 16 طن جبن فاسد بمصنع غير مرخص بالطالبية -
بالصور.. البيت الآمن ضد الانفجارات النووية والكوارث الطبيعية.. تعرف على ثمنه -
رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية يغادر القاهرة -
كنيسة العذراء بالمحلة تقيم عزاءً جماعيًا لشهداء مارجرجس بطنطا -
السفيرة عزيزة - مؤسس صفحة " عجل إيجيبت " .. الصفحة ساخرة وأنشأناها للرد على صفحة جيم مصر -
السفيرة عزيزة - هدير محمد "مؤسسة صفحة يوميات زوجة curvy" :نفتقر لثقافة تقبل الأخر والفن ساهم في ذلك -
السفيرة عزيزة - هدير محمد : الهدف من صفحة يوميات زوجة curvy تقديم نصائح للبنات إزاي تتقبل وزنها -
السيسي في السعودية...المملكة الاكثر زيارة -
أمير الكويت يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس عباس بحضور البابا تواضروس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

بوسي سعيد ترفض قرار لجنة الحكام بإحالتها للتحقيق

Google+ Print
بوسي سعيد ترفض قرار لجنة الحكام بإحالتها للتحقيق بوسي سعيد ترفض قرار لجنة الحكام بإحالتها للتحقيق

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

رفضت بوسي سعيد، المحكّمة المساعدة، قرار لجنة الحكام، باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبد الفتاح، بإحالتها للتحقيق، نتيجة مشاركتها في إدارة لقاء ودي للزمالك دون علم اللجنة.

وعلمت «التحرير» أن عز شاهين، سكرتير منطقة القاهرة للحكام، أجرى اتصالًا بالمحكمة أمس لإبلاغها بقرار إحالتها للتحقيق، إلا أنها رفضت المثول للقرار، وهو ما دفعه للرد عليها قائلًا: «اعتبريها مش تحقيق وكإني بقولك تعالي اقعدي مع جمال صدقي مسئول الشئون القانونية في اللجنة وجاوبي على كام سؤال هيقولهم ليكي».

كانت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، قد أحالت المحكمة بوسي سعيد للتحقيق بعد علمها أنها قامت بالمشاركة في إدارة احد اللقاءات الودية للزمالك خلال الفترة الماضية دون علم اللجنة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تفاصيل ميزانية الأجور وتعويضات العاملين في الموازنة الجديدة

تفاصيل ميزانية الأجور وتعويضات العاملين في الموازنة الجديدة

المركزى يخفض سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

المركزى يخفض سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

فيديو.. استقبال ملك السعودية للرئيس السيسي

فيديو.. استقبال ملك السعودية للرئيس السيسي

«المالية» تعلن نتائج طرح أذون خزانة بـ 12.25 مليار جنيه

«المالية» تعلن نتائج طرح أذون خزانة بـ 12.25 مليار جنيه