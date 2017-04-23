مفاجأة.. معتمد جمال يقترب من تدريب المنتخب الأوليمبي

التحرير

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في مفاجأة من العيار الثقيل، أكد مصدر داخل اتحاد الكرة، أن هناك اتجاه لدى مجلس الجبلاية، برئاسة هاني أبو ريدة، بتكليف الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 97، بقيادة معتمد جمال، بتولي الإدارة الفنية للمنتخب الأوليمبي.

وأضاف المصدر، لـ«التحرير» أن الاتحاد يفاضل بين تكليف الجهاز بنفس التشكيل بتولي المنتخب الأوليمبي أو إجراء بعض التعديلات على الجهاز المعاون.

وتابع بأن الجبلاية خلال اتصالاتها مع أحمد حسام ميدو، وإيهاب جلال، وطارق العشري، لتولي قيادة المنتخب، واجهت بعض الأزمات حيث أكد «ميدو» أنه سيبحث مسألة فسخ العقد مع «بي إن سبورت» لكنه لم يحسم موقفه بشكل نهائي حتى الآن.

بينما تحفظ إيهاب جلال وطارق العشري، حيث تلقى الأول أكثر من عرض قوي للتدريب الفترة المقبلة، بينما أكد العشري لمسئولي الاتحاد أن طموحه أكبر من قيادة المنتخب الأوليمبي.