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كوبر يطالب بانطلاق الموسم الجديد قبل موقعتي أوغندا

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كوبر يطالب بانطلاق الموسم الجديد قبل موقعتي أوغندا كوبر يطالب بانطلاق الموسم الجديد قبل موقعتي أوغندا

التحرير

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طلب الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، انطلاق دوري الموسم المقبل، قبل مباراتي أوغندا بتصفيات كأس العالم.

ويلتقي الوطني مع نظيره الأوغندي في تصفيات كأس العالم يوم 27 أغسطس المقبل باوغندا، على أن يقام لقاء العودة بالقاهرة أحد أيام (2 - 3 - 4) سبتمبر.

ويرغب كوبر في تجهيز اللاعبين من خلال مباريات الدوري قبل ضمهم لمعسكر الفراعنة قبل المباراتين الهامتين في مسيرة المنتخب بمشوار التصفيات.

ويحتل المنتخب الوطني صدارة مجموعته في تصفيات كأس العالم برصيد 6 نقاط بعد فوزه على غانا والكونغو.

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التحرير

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