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«سلة الأهلي» يصطدم بسبورتنج في نهائي كأس مصر

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«سلة الأهلي» يصطدم بسبورتنج في نهائي كأس مصر «سلة الأهلي» يصطدم بسبورتنج في نهائي كأس مصر

التحرير

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يلتقي اليوم الأحد، فى تمام الساعة الثامنة، الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني طارق خيري، مع نظيره سبورتنج بقيادة مديره الفني أحمد مرعي، في نهائي كأس ، بينما يلتقى سموحة مع الزمالك في السادسة مساء  لتحديد المركزين الثالث والرابع.

ونجح الأهلي في الوصول للمباراة النهائية بعد فوزه أمس السبت، على سموحة بنتيجة (71-65) ليحجز الفريق الأحمر مقعده في نهائي البطولة.

بينما فاز سبورتنج على الزمالك بنتيجة 51-42، ليحجز الفريق السكندري المقعد الثاني لنهائي البطولة.

يذكر أن سبورتنج والأهلي التقيا في المباراة النهائية للبطولة في العام الماضي، وانتهى اللقاء بفوز الفريق السكندري بنتيجة 87-81 بعد وقت إضافي وتتويجه ببطولة كأس مصر.

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التحرير

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