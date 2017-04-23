«سلة الأهلي» يصطدم بسبورتنج في نهائي كأس مصر

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يلتقي اليوم الأحد، فى تمام الساعة الثامنة، الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني طارق خيري، مع نظيره سبورتنج بقيادة مديره الفني أحمد مرعي، في نهائي كأس مصر، بينما يلتقى سموحة مع الزمالك في السادسة مساء لتحديد المركزين الثالث والرابع.

ونجح الأهلي في الوصول للمباراة النهائية بعد فوزه أمس السبت، على سموحة بنتيجة (71-65) ليحجز الفريق الأحمر مقعده في نهائي البطولة.

بينما فاز سبورتنج على الزمالك بنتيجة 51-42، ليحجز الفريق السكندري المقعد الثاني لنهائي البطولة.

يذكر أن سبورتنج والأهلي التقيا في المباراة النهائية للبطولة في العام الماضي، وانتهى اللقاء بفوز الفريق السكندري بنتيجة 87-81 بعد وقت إضافي وتتويجه ببطولة كأس مصر.