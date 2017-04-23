مُرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن تُدلي بصوتها في الانتخابات الفرنسية

كتبت- هدى الشيمي:

أدلت مُرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن بصوتها في الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية، التي تُقام اليوم.

وتعد لوبن من بين المرشحين الأربعة البارزين، الذين تفوقوا في استطلاعات الرأي، وينافسها على الرئاسة مُرشح حركة إلى الأمام إيمانويل ماكرون، واليساري الراديكالي جان لوك ميلينشون، والمرشح المحافظ فرانسوا فيون.

وتعد لوبن المُرشحة الأوفر حظا لتجاوز الجولة الأولى في الانتخابات، وعُرفت بموقفها المناهض للمهاجرين والإسلام، كما طالبت بخروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي.

وتوجه الناخبون الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد، في الساعة الثامنة صباحا، لكي يدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات، والتي بإمكانها حسب العديد من المحللين تغيير وجه أوروبا.

ومن المتوقع أن تنشر نتائج استطلاعات آراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم في أعقاب انتهاء عمليات التصويت في الساعة الثامنة مساء. ثم تنشر النتائج الأولية من قبل وزارة الداخلية بعد فرز الأصوات وتجميعها.

وأدلى الناخبون في بعض الاقاليم الفرنسية في الأمريكتين والمحيط الهادئ، بأصواتهم يوم السبت.