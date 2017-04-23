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«كلاسيكو الأرض».. مُكافأة ضخمة للاعبي الريال حال تتويجهم بالثنائية

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«كلاسيكو الأرض».. مُكافأة ضخمة للاعبي الريال حال تتويجهم بالثنائية «كلاسيكو الأرض».. مُكافأة ضخمة للاعبي الريال حال تتويجهم بالثنائية

التحرير

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أشارت صحيفة «ماركا» الإسبانية، إلى عزم فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، منح لاعبيه مُكافأة مالية ضخمة قدرها 1,5 مليون يورو، في حال نجح الفريق بالتتويج بثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ولم ينجح الريال في الفوز بالثنائية منذ عام 1958، إلا أن الفريق يمر بحالة فنية رائعة هذا الموسم قادرة على تحقيق هذا الإنجاز بعد الفوز بلقبي السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية هذا الموسم.

وفي الموسم الماضي حصل ريال مدريد على مكافأة مالية قدرها 700 ألف يورو بعد التتويج بدوري الأبطال إلى جانب 100 ألف يورو بعد الفوز على برشلونة في «الكامب نو»، وبسبب صعوبة مهمة الفوز بالثنائية قرر بيريز مضاعفة مكافأة الفوز لتحفيز اللاعبين هذا الموسم.

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التحرير

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