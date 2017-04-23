10 حقائق عن «كلاسيكو الأرض»

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يصطدم ريال مدريد، اليوم الأحد، بنظيره برشلونة، في كلاسيكو الأرض، على ملعب البيرنابيو، في مباراة ستحدد نتيجتها بشكل كبير ملامح الفريق الذي سيتوج بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

وبدورها استعرضت صحيفة «ماركا» الإسبانية 10 حقائق مثيرة عن تلك المواجهة في السطور التالية كالأتي:

1- 115 عامًا كلاسيكو

تواجه ريال مدريد وبرشلونة للمرة الأولى في 13 مايو من عام 1902 في كأس كانت تسمى بالتتويج، وفاز حينها برشلونة بنتيجة 3-1، وتمكن ريال مدريد من الفوز في أول لقاء جمع بينهما في الدوري في 17 فبراير من عام 1929 بنتيجة 201 وفاز البرسا في الإياب بهدف نظيف.

2- ميسي الهداف

يتصدر ليونيل ميسي قائمة الهدافين التاريخين لمباريات الكلاسيكو بـ21 هدفا في 33 مباراة، سجل 14 منهم في الدوري الإسباني، ويحتل ألفريدو دي ستيفانو المركز الثاني في القائمة برصيد 18 هدفًا، ومن ثم كريستيانو رونالدو الذي سجل 16 هدفًا من بينهم 8 في الدوري.

يذكر أن ميسي لم يسجل أي هدف في آخر 6 مباريات أمام ريال مدريد.

3- سانشيز الأكثر ظهورًا

خاض مانويل سانيز أكبر عددا من مباريات الكلاسيكو في التاريخ بـ43 مباراة من بينهم 29 في الدوري الإسباني أكثر بمباراتين من باكو خينتو الرئيس الشرفي الحالي لريال مدريد وراؤول، ويمتلك من الجيل الحالي أندريس إنيستا 34 مباراة أكثر بمباراة عن كل من ليونيل ميسي وسيرجيو راموس.

4- النتيجة الأكبر في مدريد

حقق ريال مدريد أكبر فوز على برشلونة في مدريد في موسم 1934- 1935 بنتيجة 7-2، بينما حقق برشلونة أكبر فوز على الريال في البيرنابيو في موسم 1973- 1974 بنتيجة 5-0 في عهد يوهان كرويف، كما حقق البرسا فوزا تاريخيا بنتيجة 6-2 في موسم 2008- 2009.

5- تعادلات سلبية

شهد آخر كلاسيكو التعادل السلبي في 23 نوفمبر من عام 2002 في ملعب الكامب نو، بينما يعود آخر تعادل سلبي بين الفريقين على البيرنابيو إلى موسم 1986- 1987.

6- الملعب لا يمنح أفضلية لصاحبه

بالنظر إلى آخر 3 مباريات جمعت بين الفريقين، نجد أن برشلونة فاز في البيرنابيو برباعية نظيفة الموسم الماضي، ومن ثم رد الريال بنتيجة 2-1 في الكامب نو، وأخيرًا تعادل الفريقين على أرض برشلونة بهدف لكل فريق، فلم تعد الملاعب والجماهير تمنح أفضلية لصاحبها في الكلاسيكو.

7- راموس وإنيستا فخر إسبانيا

يعتبر كل من سيرجيو راموس وأندريس إنيستا أخر لاعبان يحملان الجنسية الإسبانية تسجيلا في مباريات الكلاسيكو، حيث سجل إنيستا في رباعية برشلونة الموسم الماضي، بينما أدرك راموس التعادل في الكلاسيكو الأخير.

8- ريال مدريد الهجومي

بعد الفوز على بايرن ميونيخ في المباراة الأخيرة في دوري أبطال أوروبا، نجح ريال مدريد في التسجيل في 55 مباراة متتالية في جميع المسابقات، بينما فشل برشلونة في التسجيل في آخر مباراة له والتي انتهت بالتعادل السلبي مع يوفنتوس في المسابقة الأوروبية.

9- سطوة الـMSN

سجل ليونيل ميسي 29 هدفا في الدوري الإسباني مقابل 23 للويس سواريز و9 لينمار بواقغ 61 هدفًا من أصل 91 هدفًا سجلهم برشلونة في المسابقة حتى الآن، بينما سجل الـ«البي بي سي» 35 هدفًا فقط من أصل 82 هدفًا للريال في الليجا، بواقع 19 لكريستيانو رونالدة و9 لكريم بنزيما و7 لجاريث بيل، ويمتلك ألفارو موراتا 11 هدفًا وإيسكو 9 وسيرجيو راموس 7، وفي واقع الأمر سجل جميع لاعبي ريال مدريد أهدافا باستثناء حراس المرمى وداني كارفخال وفابيو كوينتراو.

10- فريقين + 14 جنسية

يتواجد في فريقي ريال مدريد وبرشلونة 14 جنسية مختلفة من خلال 5 من البرازيل و4 من فرنسا و4 من البرتغال و3 من كرواتيا و2 من ألمانيا والأرجنتين ولاعب من كوستاريكا وكولومبيا وويلز وجمهورية الدومينيكان وهولندا وتركيا والأوروجواي إلى جانب إسبانيا بكل تأكيد.