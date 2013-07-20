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كيف تطل Sandra Bullock على السجادة الحمراء؟

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كيف تطل Sandra Bullock على السجادة الحمراء؟ كيف تطل Sandra Bullock على السجادة الحمراء؟

على الرغم من غيابها الدائم عن احتفالات المشاهير طوال العام, تنجح النجمة Sandra Bullock في أن تلفت الأنظار إلى إطلالاتها الأنيقة النادرة. حيث يقتصر ظهورها على أبرز الاحتفالات كحفل الأوسكار الذي تألقت فيه بفستان أسود من الدانتيل الرائع حمل توقيع المصمم إيلي صعب وزينت إطلالتها بمشبك شعر ماسي جميل. ومع إطلاق فيلمها الجديد مع النجمة Melissa McCarthy شاهدنا الإطلالات المميزة التي تألقت بها Sandra في الاحتفالات والمؤتمرات الصحفيّة المصاحبة له. وقد كانت أجمل إطلالة بالنسبة إلينا هي تلك الطلة البسيطة التي تألقت بها في سيدني حيث ارتدت بدلة زرقاء من تصميم Alberta Ferretti . يغلب على ستايل نجمتنا البساطة وعدم التكلف فهي توحي لنا دائمًا بأنها لم تبذل أي مجهود لتظهر بهذا الجمال حتى وإن كانت الحقيقة معاكسة لذلك. وهو شيء لا يسهل تحقيقه. شاهدي أجمل إطلالات Sandra Bullock واختاري أجمل إطلالة بينها.

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سيدتي