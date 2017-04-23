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المُرشح المستقل إيمانويل ماكرون يُدلي بصوته في الانتخابات الفرنسية

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مصراوي Masrawy

إيمانويل ماكرون وزوجته يدليان بأصواتهما في الانتخابات (أ ف ب) (1)إيمانويل ماكرون وزوجته يدليان بأصواتهما في الانتخابات (أ ف ب) (1)

إيمانويل ماكرون وزوجته يدليان بأصواتهما في الانتخابات (أ ف ب) (2)إيمانويل ماكرون وزوجته يدليان بأصواتهما في الانتخابات (أ ف ب) (2)

إيمانويل ماكرون يدولي بصوته في الانتخابات (أ ف ب)إيمانويل ماكرون يدولي بصوته في الانتخابات (أ ف ب)

إيمانويل ماكرون وزوجته (أ ف ب)إيمانويل ماكرون وزوجته (أ ف ب)

كتبت- هدى الشيمي:

أدلى إيمانويل ماكرون مُرشح حركة "إلى الأمام" بصوته في الجولة الأولى من الانتخابات التي تُعقد اليوم.

يعد ماكرون من بين المرشحين الأربعة البارزين، الذين تفوقوا في استطلاعات الرأي، وينافسه على الرئاسة زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن، و اليساري الراديكالي جان لوك ميلينشون، والمرشح المحافظ فرانسوا فيون.

وتعهد ماكرون بتعزيز الروابط مع منطقة اليورو. وخفض عدد العاملين في القطاع العام بمقدار نصف مليون وظيفة وخفض ضرائب أصحاب العمل.

وتوجه الناخبون الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد، في الساعة الثامنة صباحا، لكي يدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات، والتي بإمكانها حسب العديد من المحللين تغيير وجه أوروبا.

ومن المتوقع أن تنشر نتائج استطلاعات آراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم في أعقاب انتهاء عمليات التصويت في الساعة الثامنة مساء. ثم تنشر النتائج الأولية من قبل وزارة الداخلية بعد فرز الأصوات وتجميعها.

وأدلى الناخبون في بعض الاقاليم الفرنسية في الأمريكتين والمحيط الهادئ، بأصواتهم يوم السبت.

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