مقتل حاكم الظل لإقليم تخار الأفغاني التابع لطالبان في قصف جوي أمريكي

أرشي (أفغانستان) - (د ب أ):

أكدت القوات الأمريكية أن قاري طيب، حاكم الظل لإقليم تخار الأفغاني، التابع لطالبان قتل في قصف جوي بمنطقة "أرشي" بإقليم قندوز الأفغاني، الأسبوع الماضي، طبقا لما ذكرته قناة "تولو.نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم.

وأضاف البيان أن طيب كان هدفا منذ عام 2011، وكان مسؤولا عن استهداف الجنود الامريكيين في أفغانستان.

وتم استهداف طيب في مجمع، كان يتم استخدامه من قبل المسلحين في المنطقة، حسب البيان.

وقتل ثمانية مسلحين آخرين من طالبان في القصف، حسب البيان.

وأضاف البيان أنه لم يكن هناك أي ضحايا مدنيين في القصف.