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انتشال جثة ربة منزل من ترعة بالإسكندرية

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انتشال جثة ربة منزل من ترعة بالإسكندرية انتشال جثة ربة منزل من ترعة بالإسكندرية

مصراوي Masrawy

انتشال جثة ربة منزل من ترعة

الإسكندرية – محمد عامر:

انتشل أهالي قرية أبيس الثانية في الإسكندرية، اليوم، جثة ربة منزل من مياه ترعة بالقرية، في حالة تعفن.

تلقى قسم شرطة ثان الرمل، بلاغا بانتشال جثة سيدة بمياه ترعة قرية أبيس الثانية، حيث تبين أنها "م. ش. أ"، 45 عامًا، ربة منزل، مقيمة بالقرية ذاتها، وعدم وجود إصابات ظاهرية.

وقال المدعو "أ. ش. أ"، 39 عاما، إن شقيقته المذكورة ألقت نفسها بمياه الترعة، مشيرا إلى معاناتها من مرض نفسي تُعالج منه، وقدّم أوراق علاجها.

وأضاف فى التحقيقات أنها كانت معتادة الغياب عن مسكنها، ومنذ 4 أيام خرجت من منزلها ولم تعد، ولم يتهم أحدا بالتسبب في وفاتها.

حررت الشرطة محضرًا بقسم شرطة ثان الرمل، وأمرت النيابة العامة بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف.

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