«دبلوم صنايع» ومتزوج من ابنة فنانة شهيرة.. 10 معلومات عن أشرف مصيلحي

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لم يكن التمثيل في حساباته، ولكن بحكم عمله في شركة واحد من أكبر المخرجين استطاع أن يخطو على طريق الفن مع مطلع الألفينيات وتمكن من تحقيق النجاح الذى يكفل له الاستمرارية، من خلال مجموعة الأدوار المتنوعة في أعمال تليفزيونية وسينمائية عديدة.



"التحرير لايف" يرصد 10 معلومات عن الفنان أشرف مصيلحي.

1- ولد في 23 إبريل عام 1974، أي أنه يبلغ من العمر 43 عامًا.

2- حصل على دبلوم من المعهد الفني الصناعي، وفق ما ذكر موقع "السينما كوم".

3- علاقته بالفن بدأت من خلال إدارته لعدد من دور العرض السينمائي، أثناء فترة عمله بشركة أفلام مصر العالمية، وهي الشركة التي أسسها المخرج الراحل يوسف شاهين.

4- الظهور الأول له كان من خلال فيلم "بونو بونو" عام 2000، مع الفنانة نادية الجندي وياسر جلال.

5- تعددت مشاركاته السينمائية في عدد كبير من الأفلام أشهرها: "جواز بقرار جمهوري، راندفو، سحر العيون، خالتي فرنسا، تيتو، سيد العاطفي، وش إجرام، الرهينة، العيال هربت، والجزيرة".

6- من أبرز الأعمال التليفزيونية التي شارك بها مسلسلات: "الصياد، فريسكا، في ايد أمينةن قضية رأي عام، الباطنية، بالشمع الأحمر، نونة المأذونة، وتاجر السعادة".

7- في عام 2002 شارك في الفيلم القصير "الدنيا لما تهزر".

8- قدم أولى بطولاته السينمائية من خلال فيلم "متعب وشادية" عام 2013.

9- متزوج من المخرجة منال الصيفي، ابنة الفنانة الراحلة زهرة العلا والمخرج حسن الصيفي.

10- أثارت صوره مع ابنته في حفل خطوبتها على الطيار الشاب أحمد صلاح جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، فلم يكن يعلم الجمهور أن له ابنة في سن الزواج، والسبب في ذلك ملامحه الصغيرة، أو ربما زواجه في سن مبكرة.