تزوج المطربة «حورية حسن» وتوفي بأزمة قلبية.. ما لا تعرفه عن زين العشماوي

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رغم ملامحه الحادة، إلا أنه تميز في تلوين أدواره بين الخير والشر، حيث قدم دور ضابط الشرطة "الطيب" الحريص على تطبيق بالقانون، وكذلك دور الجاسوس، وغير ذلك من الأدوار التي سمحت له بمساحة فنية فسيحة أبرزت موهبته في التمثيل.

11 معلومة يرصدها لكم "التحرير لايف" عن الفنان الراحل زين العشماوي.

1- ولد في دمياط يوم 8 مايو عام 1934، لأسرة يعمل معظم أبنائها في سلك القضاء والمحاماة.

2- شقيقته "هناء العشماوي" كانت من أشهر عازفات آلة "الكلارينبت" في مصر، وشقيقه "رضا العشماوى" لاعب باليه وأحد طلاب الدفعة الأولي لمعهد الباليه، وشقيقته الأخرى "عفاف العشماوى" خريجة المعهد العالي للموسيقي العربية.

3- درس التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية.

4- التحق فور تخرجه في الخمسينيات بفرقة إسماعيل يس، ثم فرقة "رمسيس" مع يوسف وهبي، كما انضم إلى فرقة "ساعة لقلبك".

5- قدم حوالي 20 مسرحية.

5- الظهور السينمائي الأول له كان من خلال فيلم "أنا وأمي" عام 1957، ثم فيلم "الحقيبة السوداء".

6- اشتهر بدور ضابط الشرطة النبيل في عدد من الأفلام، أشهرها "الخطايا، وبطل للنهاية، وصاحب الجلالة".

7- قدم خلال مسيرته الفنية بلغت 30 عامًا، حوالي 53 عملًا فنيًّا، منهم 31 فيلمًا، آخرهم "حالة مراهقة"، مع فؤاد المهندس وإلهام شاهين وإخراج سيد طنطاوي.

8- من أهم أعماله في التليفزيون: "خيال المآتة، أحلام الفتى الطاير، برج الحظ، أوراق الورد، الفتوحات الإسلامية، اللقاء الخحير، رفاعة الطهطاوي، أنا وأنت وبابا في المشمش".

9- توقف عن التمثيل لمدة 4 سنوات منذ عام 1970 وحتى 1974، عمل خلالها مدرسًا للتمثيل الصامت "البانتومايم" في معهد جمال الدين الميدادي للتمثيل والموسيقى في ليبيا.

10- تزوج "العشماوي" مرتين: الأولى من المطربة "حورية حسن" وأنجب منها ابنته الوحيدة "حنان"، ثم انفصل عنها في سنواته الأخيرة وتزوج من الممثلة "فتحية عبد الغني" والتي اشتهرت بأداء أدوار المرأة الشعبية.

11- أصيب بمرض القلب الذي دام معه ثلاث سنوات، إلى أن توفي في 23 أبريل 1991 أثر أزمة قلبية حادة عن عمر 55 عامًا.