بالفيديو احذر البيض الصيني وكيف تميزه عن البيض الحقيقي

شيماء مصطفى

بعض الأطعمة يصنع منها التقليد فقد كان السلطعون التقليدي بديلا فعالا من حيث التكلفة لسرطان البحر الحقيقي لعقود، كذلك إضافة لب الخشب إلى البارميزان المبشور ،ولكن تقليد البيض يبدو وكأنه منتج غريب للتزييف ،فبيض الدجاج متوفر بسهولة وبأسعار معقولة,

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ووفقا للتقارير الهندية، فقد شهدت البلاد مؤخرا تدفق البيض المقلد ،وعلى الأرجح فهو يأتي من الصين، وهو أقل استساغة وربما غير صحي، ولكنه يبدو حقيقيا جدا، وبعض الناس لا يمكنها التعرف عليه.

فقد نشر مقطع فيديو من قبل ماليزيا ستار أون لاين في عام 2011، يظهر مدى صعوبة الكشف عن البيض المزيف بالعين المجردة،فالألوان والأشكال متشابهة مع اختلافات طفيفة ، حتي اذا انكسرت البيضة فالصفار يمكن أن يكون طبيعي.

ولقد ذكرت صحيفة الهند اليوم ان البيض الاصطناعي متواجد بشكل خاص في ولاية كيرالا، وهي ولاية هندية تقع على الساحل الجنوبي الغربي للبلاد،وتفيد التقارير أن البيض قد ظهر في المتاجر ومحلات السوبر ماركت، ومع بعض المستهلكين الذين يبتاعونها عن طريق الخطأ قبل أن يلاحظوا الاختلافات الدقيقة بينها وبين البيض الطبيعي وهي ان قشرتها تكون صلبة صعبة الكسر وعند طهيها تصبح مطاطية.

وقالت ساكشى بوست نقلا عن تصريح لوزير الصحة شيلاجا قوله “سأطلب الآن من مفوض سلامة الأغذية أن ينظر بجدية فى هذه التقارير الإعلامية التى تفيد بأن مثل هذا المنتج متاح”، وسيكون من الرائع أن يأتي شخص ما ويقدم عينة منه حتى يمكن إجراء الاختبارات بسرعة.

ولقد تم إنتاج البيض المزيف في الصين منذ منتصف التسعينيات وعاد مرة اخري في عام 2005، وتكلفته هي نصف تكلفة البيض الحقيقي،وتاتي مكونات تصنيعه من النشا،الصوديوم، جينات الصوديوم المستخرجة من الطحالب البني ، مزيج مختلف من الراتنج والأصباغ للصفار،شمع البارافين، مسحوق الجبس وكربونات الكالسيوم للقشرة، ويمكن لتلك المكونات ان تسبب مشاكل في الكبد ، الدماغ أو الأعصاب.

لذلك وجب عليك ان تأخذ الحذر الشديد عند شراء البيض في ولاية كيرالا، وفي الواقع،قد تحتاج إلى توخي الحذر عند تناول أي شيء في الهند. ولكن في الوقت الراهن، تيقظ في شراءك للبيض.

والخوف كل الخوف أن ينتقل هذا البيض الصيني من الصين إلى مصر نظرًا لعدم وجود رقابة شديدة على دخول المنتجات المغشوشة.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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