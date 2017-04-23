الحماية المدنية تمنع امتداد النيران لعقار سكني في البدرشين

"ملك" فضفضت مع شقيقها فقتلتها أمها: خلعت أظافرها وهشمت رأسهاإقرأ المزيد 50,108

السعودية : أمر ملكي بتقديم الاختبارات قبل شهر رمضان مراعاة لظروف الطلابإقرأ المزيد 34,981

حكاية "مساعد المطلقات" قاتل زوجته عرفيًا: "خانتني.. حد له شوق في حاجة"إقرأ المزيد 21,959