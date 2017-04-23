عاجل .. التوتر يشتعل بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لتهدد الأخيرة بمحو أمريكا من وجه الأرض

شيماء مصطفى

في ظل الأوضاع المتوترة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية، والتي تهدد بقيام حرب عالمية ثالثة، أعلنت كوريا الشمالية اليوم الأحد وبشكل رسمي، أنها على استعداد لإغراق حاملة طائرات أمريكية، من أجل أن تظهر بأسها العسكري.

وفي سياق متصل، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرار للرد على التوتر المتصاعد بسبب الاختبارات النووية والصاروخية الكورية الشمالية، وتهديدها المستمر بالهجوم على الولايات المتحدة، قد أمر مجموعة قتالية تابعة لحاملة الطائرات كارل فينسون أن تقوم بالإبحار تجاه المياه القابلة لشبه الجزيرة الكورية .

ومن جانبه، أكد مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي أن المجموعة القتالية سوف تصل “في غضون أيام” ولم يطلق أي معلومات عن مكانها الحالي، لترد عليه رودونج سينمون صحيفة حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية قائلة

“قواتنا الثورية مستعدة للقتال وإغراق حاملة الطائرات الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية بضربة واحدة لمسح أمريكا من على وجه الأرض، ويجب على الولايات المتحدة عدم تجاهل التحذير من بيونغ يانغ بأن تحركاتها العسكرية المتهورة ستؤدى إلى نتائج كارثية”

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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