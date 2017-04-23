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ارتفاع طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 646 جنيها

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ارتفاع طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 646 جنيها ارتفاع طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 646 جنيها

التحرير

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شهدت الذهب اليوم الأحد 23 أبريل 2017، ارتفاعًا طفيفًا في مستهل التعاملات الصباحية ليسجل عيار 21 نحو 646 جنيه للجرام بالأسواق المحلية.

بينما سجل عيار 24 نحو 738 جنيه للجرام، وعيار 18 سجل نحو 554 جنيه للجرام، وعيار 14 سجل نحو 431 جنيه للجرام، وعيار 12 سجل نحو 369 جنيه للجرام.

فيما سجلت أوقية الذهب نحو 22.961 جنيه، وكيلو الذهب سجل نحو 738.286 جنيه، والجنيه الذهب سجل نحو 5.168 جنيه.

وعن أسواق المال، فقد سجَل بها الذهب عيار 24 نحو 745.74 جنيه، وعيار 21 سجل نحو 652.54 جنيه، وعيار 18 سجل نحو 559.31 جنيه، وعيار 14 سجل نحو 559.31 جنيه، وعيار 12 سجل نحو 23.192 جنيه.

أما أوقية الذهب بأسواق المال فقد سجلت نحو 23.192 جنيه، وكيلو الذهب سجل نحو 745.738 جنيه، والجنيه الذهب 5.220 جنيه.

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التحرير

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