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السيسي يغادر إلى السعودية في زيارة رسمية

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السيسي يغادر إلى السعودية في زيارة رسمية السيسي يغادر إلى السعودية في زيارة رسمية

التحرير

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غادر الرئيس عبد الفتاح ، صباح اليوم الأحد، القاهرة، في زيارة رسمية إلى المملكة العربية للقاء الملك سلمان بن عبد العزيز.

و من المقرر أن تعقد خلال الزيارة قمة مصرية سعودية، تتناول سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية التى تجمع بين البلدين، والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتى زيارة الرئيس استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك فى إطار حرص الجانبين على استمرار التنسيق المشترك بما يساهم في تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين.

 

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التحرير

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