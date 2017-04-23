السيسي يغادر إلى السعودية في زيارة رسمية

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غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، القاهرة، في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية للقاء الملك سلمان بن عبد العزيز.

و من المقرر أن تعقد خلال الزيارة قمة مصرية سعودية، تتناول سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية التى تجمع بين البلدين، والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتى زيارة الرئيس استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك فى إطار حرص الجانبين على استمرار التنسيق المشترك بما يساهم في تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين.