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الزمالك يدخل في معسكر مغلق استعدادًا للمصري

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الزمالك يدخل في معسكر مغلق استعدادًا للمصري الزمالك يدخل في معسكر مغلق استعدادًا للمصري

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ينتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في معسكر مغلق ببرج العرب، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي، غدًا الإثنين، في الجولة الـ25 بالدوري الممتاز.

وسيغادر الفريق القاهرة في الحادية عشر صباحًا بتوقيت القاهرة على أن يكون المران مساءً، في ملعب المباراة.

بينما يخوض  لاعبو الفريق المستبعدون من المباراة تدريباتهم في التاسعة صباح اليوم، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بمقر القلعة البيضاء تحت قيادة مدرب الأحمال جواو أوليفرا، قبل أن يتوجه مدرب الأحمال مع الفريق إلى الإسكندرية للدخول في المعسكر المغلق.

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التحرير

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