جوارديولا يُشيد بسانشيز: «نفس مستوى ميسي»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أشاد المدرب الإسباني بيب جوارديولا، بلاعب آرسنال أليكسيس سانشيز، مشيرًا إلى أن اللاعب التشيلي يتواجد في نفس مستوى مهاجم برشلونة ليونيل ميسي، وذلك حسبما نقل موقع «فور فور تو».

ويتواجه آرسنال ومانشستر سيتي اليوم في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، على ملعب ويمبلي، وأشارت العديد من التقارير الصحفية مؤخرًا إلى رغبة جوارديولا في التعاقد مع سانشيز الذي ينتهي تعاقده مع المدفعجية في صيف 2018.

وأوضح جوارديولا أن الفرق الكبرى دائما ما تطور مستواها من خلال التعاقد مع أفضل اللاعبين، وعندما يذهب أفضل اللاعبين إلى برشلونة يدركون تماما أن ميسي لاعب فريد من نوعه، إلا أن سانشيز يتواجد في نفس مستوى اللاعب الأرجنتيني، معربًا عن سعادته بالمستوى الذي يقدمه مع آرسنال هذا الموسم خاصة مع تسجيله الكثير من الأهداف.

وأضاف جوارديولا أن سانشيز لاعب مميز للغاية ودائما ما يصنع الفارق مع أي فريق يلعب له مستشهدًا بمباراة آرسنال الأخيرة أمام ميدلزبره في الدوري والتي حسمها المدفعجية بفضل تسجيل سانشيز هدف رائع من ركلة حرة.