مانشستر يونايتد يبحث عن الدخول في الأربعة الكبار أمام بيرنلي

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تستكمل اليوم مباريات الجولة رقم 34 في الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يحل مانشستر يونايتد الخامس برصيد 60 نقطة ضيفا ثقيلا على بيرنلي الـ15 برصيد 36 نقطة، بهدف الإقتراب أكثر وأكثر من الأربعة الكبار في جدول الترتيب.

وكان أول فوز حققه لبيرنلي على ملعبه في تاريخ البريمير ليج على حساب مانشستر يونايتد، وذلك في شهر أغسطس من عام 2009، ولم ينجح اليونايتد في تسجيل أكثر من هدف واحد فقط في آخر 4 زيارات لملعب بيرنلي، وأتى ذلك الهدف في عام 1976، وبشكل عام لم تشهد آخر مباريات بين الفريقين على ملعب تيرف مور تسجيل أكثر من هدفين.

ونجح حارس بيرنلي توم هيتون في التصدي لـ11 فرصة محققة لمانشستر يونايتد، في لقاء الدور الأول على ملعب أولد ترافورد والذي انتهي بالتعادل السلبي، ونجح بيرنلي في الحصول على نقطة من 16 مباراة خاضها على ملعبه، ويعد نوريتش التفريق الوحيد الذي صعد إلى الدوري الإنجليزي، ونجح في جني 32 نقطة على ملعبه، ومن ثم هبط في نهاية الموسم وكان ذلك في موسم 1994- 1995.

وبدوره نجح مانشستر يونايتد، في تفادي الهزيمة في 22 مباراة متتالية في الدوري، وجميع الفرق السابقة التي حققت هذا الرقم توجت بلقب الدوري في نهاية الموسم وهو الأمر الذي يبدو مستحيلا على الشياطين الحمر.

وفي إطار نفس الجولة يستقبل ليفربول الثالث برصيد 66 نقطة نظيره كريستال بالاس الـ16 برصيد 35 نقطة على ملعب الأنفيلد، بهدف وحيد هو تحقيق الانتصار وتأمين تواجده في الأربعة الكبار بنهاية الموسم للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ونجح ليفربول في الفوز في آخر مباراتين على كريستال بالاس بعدما فشل الريدز قبلها في تحقيق أي فوز على كريستال في 4 مباريات، ومن جانبه نجح كريستال بالاس في الفوز على ليفربول في آخر مباراتين جمعت بينهما على ملعب أنفيلد ولم يحقق أي فريق الفوز على الريدز في الأنفيلد في 3 مباريات متتالية منذ تشيلسي في عام 2005.

وتمكن روبرتو فيرمنيو من التسجيل في شباك كريستال بالاس في آخر مباراتين حيث أتى الهدفين في الدقيقتين 71 و72، وبشكل عام تسجل المهاجم البرازيلي 11 هدفًا هذا الموسم بعدما سجل طوال الموسم الماضي 10 أهداف فقط.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي:

بيرنلي- مانشستر يونايتد الساعة 15:15

ليفربول- كريستال بالاس الساعة 17:30