يوفنتوس يقترب من لقب «الكالتشيو» أمام جنوة اليوم

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تستكمل اليوم مباريات الجولة الـ33 في الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل المتصدر يوفنتوس برصيد 80 نقطة نظيره جنوة الـ16 برصيد 30 نقطة بهدف الاقتراب أكثر وأكثر من التتويج بلقب الكالتشيو.

ولم تسكن شباك يوفنتوس في الدوري الإيطالي أكثر من هدفين سوى مرة واحدة فقط في آخر 138 مباراة، وكان ذلك في لقاء الدور الأول بين الفريقين والذي انتهى بفوز جنوة 3-1، كما أن الأخير يعد الفريق الوحيد الذي تمكن من الفوز على اليوفي مرتين في حقبة ماسيمليانو أليجري.

ولم يتمكن جنوة من الفوز على يوفنتوس خارج ملعبه منذ شهر يناير من عام 1991 ومنذ ذلك الحين تعادل في 3 مباريات وخسر 10 مواجهات أخرى، وعلى الجانب الأخر نجح يوفنتوس في الفوز في آخر 32 مباراة خاضها على ملعبه في الدوري وحافظ على نظافة شباكه في 21 مباراة منها.

وضمن مباريات نفس الجولة يستقبل ميلان السادس برصيد 58 نقطة نظيره إمبولي الـ17 برصيد 26 نقطة على ملعب سان سيرو، حيث يأمل الروسونيري في الخروج بنقاط المباراة الثلاث لتعزيز حظوظه في المشاركة الأوروبية الموسم المقبل.

وطوال مباريات الفريقين في الدوري الإيطالي، لم يتمكن إمبولي من الفوز على ميلان سوى في مواجهتين فقط من أصل 23 مباراة حيث تعادلا في 7 مباريات وخسر إمبولي في 14 مباراة، واللافت للنظر أن الفوزين الوحيدين كان على ملعب سان سيرو عامي 2003 و2007.

ونجح ميلان في الفوز بأخر 4 مباريات خاضها على ملعبه ولم يسبق له أن حقق 5 انتصارات متتالية على ملعب سان سيرو منذ شهر مايو من عام 2014، وبدوره الفوز الذي حققه إمبولي على فيورنتينا في الجولة الماضية أنهى سلسلة سلبية من 10 مباريات متتالية بدون فوز.

وأخيرا يرحل نابولي صاحب المركز الثالث برصيد 70 نقطة لمواجهة ساسولو الـ14 برصيد 35 نقطة بهدف الفوز والضغط أكثر وأكثر على روما من أجل احتلال المركز الثاني المؤهل مباشرة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ولم يفز ساسولو على نابولي سوى في مباراة واحدة فقط في آخر 7 مواجهات في الدوري الإيطالي حيث خسر 4 مباريات وتعادل في اثنين، ودائما ما يفوز نابولي بالمباريات التي تفام في الساعة 12:30 هذا الموسم مسجلا 8 أهداف في مباراتين، بينما خسر ساسولو جميع المباريات الثلاث التي خاضها في هذا الميعاد.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي:

ساسولو- نابولي الساعة 12:30

سامبدوريا- كروتوني الساعة 15:00

أودينيزي- كالياري الساعة 15:00

لاتسيو- باليرمو الساعة 15:00

كيفو فيرونا- تورينو الساعة 15:00

ميلان- إمبولي الساعة 15:00

يوفنتوس- جنوة الساعة 20:45