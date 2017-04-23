«كلاسيكو البرنابيو».. ريال مدريد وبرشلونة في الطريق نحو «الليجا»

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يترقب عشاق كرة القدم اليوم الأحد، مباراة الكلاسيكو التي ستجمع بين ريال مدريد المتصدر برصيد 75 نقطة، وبرشلونة الوصيف برصيد 72 نقطة على ملعب «سانتياجو بيرنابيو»، في مباراة ستحسم نتيجتها إلى حد كبير هوية بطل الليجا هذا الموسم.

ويعد ريال مدريد أكثر الفرق فوزًا على برشلونة في تاريخ الدوري الإسباني في 72 مناسبة كذلك الحال مع البرسا الذي تغلب على الفريق الملكي في 68 مباراة كأكثر الفرق تحقيقًا للفوز على المرينجي، وفي آخر 6 مباريات جمعت الفريقين على البيرنابيو خسر الريال مرتين وفاز في 3 مباريات وتعادلا في مواجهة واحدة، وفاز العملاق الكتالوني بأخر مواجهة في مدريد برباعية نظيفة.

ولم يخسر ريال مدريد في آخر مبارتين أمام برشلونة وهو الأمر الذي تحقق لأول مرة منذ شهر مارس من عام 2013 في عهد جوزيه مورينيو، ونجح الريال في التسجيل بآخر 43 مباراة في الدوري الإسباني، ولكن يمتلك برشلونة الرقم القياسي من خلال التسجيل في 64 مباراة متتالية في الليجا في عام 2013.

ومن جانبه نجح برشلونة في هز شباك ريال مدريد في آخر 22 مباراة جمعت بينهما في جميع المسابقات وهو رقم قياسي لم يتحقق من قبل في تاريخ الكلاسيكو، وبعد تسجيل ميسي الهاتريك في شباك الريال في عام 2014، أصبح اللاعب الأرجنتيني الهداف التاريخي للكلاسيكو برصيد 21 هدفا متفوقا على ألفريدو دي ستيفانو الذي يملك في رصيده 18 هدفًا، ومنذ ذلك الحين خاض ميسي 6 مباريات أمام الريال لم يسجل فيها أي هدف وهي أسوأ مسيرة له بدون أهداف في تاريخ مواجهاته مع الريال.

وبدوره سجل كريستيانو رونالدو 16 هدفًا في جميع المسابقات أمام برشلونة في الكلاسيكو ليحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخين للكلاسيكو، ولم يسجل اللاعب البرتغالي سوى 5 أهداف في شباك برشلونة في 12 مباراة على ملعب البيرنابيو من بينهم 3 أهداف من ركلات جزاء.

وتمكن لويس سواريز، من تسجيل 4 أهداف في شباك ريال مدريد، منذ انضمامه إلى برشلونة في موسم 2014- 2015.

وسيغيب نيمار عن الكلاسيكو للمرة الأولى منذ انضمامه للبرسا، أما كريم بنزيما فتمكن من تسجيل 5 أهداف في آخر 5 مباريات أمام برشلونة في البيرنابيو في الدوري الإسباني.

وتفادي مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان الخسارة من برشلونة في أول مبارتين من خلال الفوز في مباراة والتعادل في أخرى، ويأمل في مباراة اليوم في معادلة رقم المدرب رادومير أنتيتش الذي يعد آخر مدرب للريال ينجح في تفادي الخسارة من برشلونة في أول 3 مباريات له وذلك في عام 1992.

ومن جانبه يأمل لويس إنريكي في أن يصبح أول مدرب لبرشلونة يحقق فوزين متتاليين على ريال مدريد في البيرنابيو منذ جوارديولا بين عامي 2009- 2010، وتمكن مدافع ريال مدريد سيرجيو راموس من تسجيل 4 أهداف في شباك برشلونة جميعها بضربات الرأس ولم يسجل في شباك فريق أخر أكثر من البرسا.