شاهد| «مبارك» يطلب من «نكروما» طلب غريب بعد اجتماعه بالرئيس الأمريكي وعلاقة صفوة الشريف بذلك

شيماء مصطفى

قال ” جمال نكروما” أول رئيس لغانا ومحررها من الاستعمار البريطاني عام ” 1960″، أن الرئيس المخلوع ” محمد حسني مبارك” تقابل معه أثناء تغطيته لإحدى الزيارات لواشنطن في عهد الرئيس الأمريكي ” كلينتون”.

مبارك وصفوة الشريف و نكروما

وأضاف ” نكروما” من خلال لقائه بـ” صدى البلد” قائلاً: ” بعد إنهاء الحدث فوجئت بالرئيس حسني مبارك ينظر إلي بشدة ويطيل النظر لي، وفجأة قال لصفوت الشريف وزير الإعلام وقتها: “مين دا يا صفوت” مصري ولا أمريكاني، فاقترب منه الشريف وهمس في أذنه بصوت سمعناه وقال له: “دا جمال نكروما ابن الزعيم كوامي نكروما رئيس غانا يا فندم” على حد قوله.

وأشار أن ” مبارك” نادى عليه سائله ” اسمك أيه”، وعلى الفور أجابه جمال، ثم بعد ذلك وجه مبارك له النقد بسبب شعره قائلاً : ” شعرك عامل كده ليه، لما تنزل مصر احلقه، فقلت له: حاضر يا فندم”، وأكد الإعلامي ” نكروما” أنه لم يستجيب لطلب مبارك ويحلق شعره مؤكداً : ” مبارك لم يكن مشغولا به ولا يفكر في شعري مجرد موقف وحدث”.

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المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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