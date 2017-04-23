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شاهد| «مبارك» يطلب من «نكروما» طلب غريب بعد اجتماعه بالرئيس الأمريكي وعلاقة صفوة الشريف بذلك

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شاهد| «مبارك» يطلب من «نكروما» طلب غريب بعد اجتماعه بالرئيس الأمريكي وعلاقة صفوة الشريف بذلك شاهد| «مبارك» يطلب من «نكروما» طلب غريب بعد اجتماعه بالرئيس الأمريكي وعلاقة صفوة الشريف بذلك

قال ” جمال نكروما” أول رئيس لغانا ومحررها من الاستعمار البريطاني عام ” 1960″، أن الرئيس المخلوع ” محمد حسني مبارك” تقابل معه أثناء تغطيته لإحدى الزيارات لواشنطن في عهد الرئيس الأمريكي ” كلينتون”.

مبارك وصفوة الشريف و نكروما

وأضاف ” نكروما” من خلال لقائه بـ” صدى البلد” قائلاً: ” بعد إنهاء الحدث فوجئت بالرئيس حسني مبارك ينظر إلي بشدة ويطيل النظر لي، وفجأة قال لصفوت الشريف وزير الإعلام وقتها: “مين دا يا صفوت” مصري ولا أمريكاني، فاقترب منه الشريف وهمس في أذنه بصوت سمعناه وقال له: “دا جمال نكروما ابن الزعيم كوامي نكروما رئيس غانا يا فندم” على حد قوله.

 

وأشار أن ” مبارك” نادى عليه سائله ” اسمك أيه”، وعلى الفور أجابه جمال، ثم بعد ذلك وجه مبارك له النقد بسبب شعره قائلاً : ” شعرك عامل كده ليه، لما تنزل احلقه، فقلت له: حاضر يا فندم”، وأكد الإعلامي ” نكروما” أنه لم يستجيب لطلب مبارك ويحلق شعره مؤكداً : ” مبارك لم يكن مشغولا به ولا يفكر في شعري مجرد موقف وحدث”.

شاهد الفيديو..

 

 

المصدر : مصرفايف

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