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لهذه الأسباب وافقت هيفا على عرض حلقتها مع رامز جلال

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لهذه الأسباب وافقت هيفا على عرض حلقتها مع رامز جلال لهذه الأسباب وافقت هيفا على عرض حلقتها مع رامز جلال

أكّدت مصادر موثوقة لـ"سيدتي نت" أنّ الفنانة هيفا وهبي تقاضت أكثر من مليون جنيه، مقابل موافقتها على عرض حلقتيها في برنامج "رامز عنخ أمون"، الذي خصّها بحلقتين الأولى عن المقلب الذي نفّذه بها، والثانية عن المصالحة التي تمّت بينهما.
وقد وافقت هيفا على عرض الحلقتين، رغم ما تحتويه من شتائم، ولم يعرف ما اذا كانت قد اتفقت مع فريق العمل على حذف الشتائم التي تفوّهت بها، وخذلها البرنامج لاحقاً، أم أنها وافقت على عرض الحلقة كما هي رغم كمية الشتائم التي بلغت حداً قياسياً لنجمة صف أوّل.
وقد كان لرامز جلال في الجزء الثاني من البرنامج لقاءً مع هيفا، التي ردّت على سؤال رامز حول الحب في حياتها فقالت وهي تتنهد "الحمد لله غير مرتبطة"، وقالت أن أكثر ما تؤمن به في حياتها هو الحسد.
وحول الغيرة بينها وبين نجمة تلفزيون الواقع كيم كرداشيان، مازح رامز هيفا بقوله إن كيم "تضعها في مخها" فردت هيفا ضاحكة "لذلك زاد وزنها"، فقال رامز إن كيم حامل أو ربما ولدت، فأجابته هيفاء أنها لا تتابع أخبار كيم.

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سيدتي