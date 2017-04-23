أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - مؤسس صفحة " عجل إيجيبت " .. الصفحة ساخرة وأنشأناها للرد على صفحة جيم مصر -
السفيرة عزيزة - هدير محمد "مؤسسة صفحة يوميات زوجة curvy" :نفتقر لثقافة تقبل الأخر والفن ساهم في ذلك -
السفيرة عزيزة - هدير محمد : الهدف من صفحة يوميات زوجة curvy تقديم نصائح للبنات إزاي تتقبل وزنها -
السيسي في السعودية...المملكة الاكثر زيارة -
أمير الكويت يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس عباس بحضور البابا تواضروس -
ستاد مصر: تصريحات عمرو فتحي المدرب العام لسموحة قبل مواجهة المقاولون العرب -
بالفيديو.. عرض أزياء لـ "فساتين مشنوقة".. لهذا السبب -
تغييرات سياسية وعسكرية واقتصادية في السعودية ..39 أمرًا ملكيًا -
القبض على "متسول" في المترو.. وبحوزته 30 ألف جنيه ودولارات -
القصبي: مشروع قانون رعاية الشهداء المدنيين استحقاق دستوري و"تضميد للجراح" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. أسعار

سيارات مستعملة باسعار تتراوح من 50 إلى 70 ألف جنيه

Google+ Print
سيارات مستعملة باسعار تتراوح من 50 إلى 70 ألف جنيه سيارات مستعملة باسعار تتراوح من 50 إلى 70 ألف جنيه

نعرض لكم مجموعة سيارات مستعملة تُباع بأسعار تتراوح من 50 إلى 70 ألف جنيه، نظرا لزيادة الأسعار في عالم السيارات نتيجة ارتفاع الأمريكي مقابل الجنيه المصري خاصة بعد تعويم قرار تعويم الجنيه، ولذلك فقد أنتشرت سوق السيارات المستعملة بشكل كبير حيث أنها أصبحت مناسبة في السعر لكثير من فئات الشعب أكثر من الجديدة، وفيما يلي سوف نتناوي بعضاً منها.

سيارات مستعملة يتراوح سعرها من 50 إلى 70 ألف جنيه

  • جريت وول فلوريد 2010

جاءت السيارة بمتوسط سعر 50 ألف جنيه  أما أدنى سعر لها فكان 48 ألف جنيه وأعلى سعر  فهو 52 ألف جنيه.

 
جريت وول فلوريد 2010
جريت وول فلوريد 2010
  • فيات سيينا 2008

جاءت السيارة بمتوسط سعر 50 ألف جنيه  أما أدنى سعر لها فكان 45 ألف جنيه وأعلى سعر  فهو 57 ألف جنيه.

فيات سيينا 2008
فيات سيينا 2008
  • سوزوكى ألتو 2009

جاءت السيارة بمتوسط سعر 50 ألف جنيه  أما أدنى سعر لها فكان 45 ألف جنيه وأعلى سعر  فهو 55 ألف جنيه.

سوزوكى ألتو 2009
سوزوكى ألتو 2009
  • سوزوكى ماروتى 2011

جاءت السيارة بمتوسط سعر 50 ألف جنيه  أما أدنى سعر لها فكان 46 ألف جنيه وأعلى سعر  فهو 53 ألف جنيه.

سوزوكى ماروتى 2011
سوزوكى ماروتى 2011
  • بروتون واجا 2006

جاءت السيارة بمتوسط سعر 60 ألف جنيه  أما أدنى سعر لها فكان 56 ألف جنيه وأعلى سعر  فهو 62 ألف جنيه.

بروتون واجا 2006
بروتون واجا 2006
  • كيا بيكانتو 2005

جاءت السيارة بمتوسط سعر 60 ألف جنيه  أما أدنى سعر لها فكان 58 ألف جنيه وأعلى سعر  فهو 62 ألف جنيه.

كيا بيكانتو 2005
كيا بيكانتو 2005
  • شيفروليه سبارك 2011

جاءت السيارة بمتوسط سعر 60 ألف جنيه  أما أدنى سعر لها فكان 57 ألف جنيه وأعلى سعر  فهو 65 ألف جنيه.

شيفروليه سبارك 2011
شيفروليه سبارك 2011
  • دايو جوليت 1999

جاءت السيارة بمتوسط سعر 70 ألف جنيه  أما أدنى سعر لها فكان 65 ألف جنيه وأعلى سعر  فهو 73 ألف جنيه.

دايو جوليت 1999
دايو جوليت 1999
  • دايو لانوس 2 2003

جاءت السيارة بمتوسط سعر 70 ألف جنيه  أما أدنى سعر لها فكان 65 ألف جنيه وأعلى سعر  فهو 75 ألف جنيه.

دايو لانوس 2 2003
دايو لانوس 2 2003
  • كيا سيفيا 2001

جاءت السيارة بمتوسط سعر 70 ألف جنيه  أما أدنى سعر لها فكان 65 ألف جنيه وأعلى سعر  فهو 75 ألف جنيه.

كيا سيفيا 2001
كيا سيفيا 2001

وهكذا نكون قد عرضنا لكم سيارات مستعملة سعرها أقل من 70 الف جنيه مصري وأكثر من 50 الف، وبالطبع يختلف سعر السيارة المستعملة تبعاً لحالتها وقت البيع ولذا وضحنا لكل سيارة السعر الأعلى لها والأدني ومتوسط الأسعار لكل منهم.

 

المصدر : مصرفايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
المركزى يخفض سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

المركزى يخفض سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

سعر الدولار اليوم السبت 22 ابريل 2017 في البنوك و السوق السوداء

سعر الدولار اليوم السبت 22 ابريل 2017 في البنوك و السوق السوداء

سعر الدولار اليوم السبت 22 ابريل 2017 بالبنوك و السوق السوداء

سعر الدولار اليوم السبت 22 ابريل 2017 بالبنوك و السوق السوداء

سعر الدولار اليوم الجمعة 21 ابريل 2017 في البنوك و السوق السوداء

سعر الدولار اليوم الجمعة 21 ابريل 2017 في البنوك و السوق السوداء