سيارات مستعملة باسعار تتراوح من 50 إلى 70 ألف جنيه

نعرض لكم مجموعة سيارات مستعملة تُباع بأسعار تتراوح من 50 إلى 70 ألف جنيه، نظرا لزيادة الأسعار في عالم السيارات نتيجة ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خاصة بعد تعويم قرار تعويم الجنيه، ولذلك فقد أنتشرت سوق السيارات المستعملة بشكل كبير حيث أنها أصبحت مناسبة في السعر لكثير من فئات الشعب أكثر من الجديدة، وفيما يلي سوف نتناوي بعضاً منها.

سيارات مستعملة يتراوح سعرها من 50 إلى 70 ألف جنيه

جريت وول فلوريد 2010

جاءت السيارة بمتوسط سعر 50 ألف جنيه أما أدنى سعر لها فكان 48 ألف جنيه وأعلى سعر فهو 52 ألف جنيه.

فيات سيينا 2008

جاءت السيارة بمتوسط سعر 50 ألف جنيه أما أدنى سعر لها فكان 45 ألف جنيه وأعلى سعر فهو 57 ألف جنيه.

سوزوكى ألتو 2009

جاءت السيارة بمتوسط سعر 50 ألف جنيه أما أدنى سعر لها فكان 45 ألف جنيه وأعلى سعر فهو 55 ألف جنيه.

سوزوكى ماروتى 2011

جاءت السيارة بمتوسط سعر 50 ألف جنيه أما أدنى سعر لها فكان 46 ألف جنيه وأعلى سعر فهو 53 ألف جنيه.

بروتون واجا 2006

جاءت السيارة بمتوسط سعر 60 ألف جنيه أما أدنى سعر لها فكان 56 ألف جنيه وأعلى سعر فهو 62 ألف جنيه.

كيا بيكانتو 2005

جاءت السيارة بمتوسط سعر 60 ألف جنيه أما أدنى سعر لها فكان 58 ألف جنيه وأعلى سعر فهو 62 ألف جنيه.

شيفروليه سبارك 2011

جاءت السيارة بمتوسط سعر 60 ألف جنيه أما أدنى سعر لها فكان 57 ألف جنيه وأعلى سعر فهو 65 ألف جنيه.

دايو جوليت 1999

جاءت السيارة بمتوسط سعر 70 ألف جنيه أما أدنى سعر لها فكان 65 ألف جنيه وأعلى سعر فهو 73 ألف جنيه.

دايو لانوس 2 2003

جاءت السيارة بمتوسط سعر 70 ألف جنيه أما أدنى سعر لها فكان 65 ألف جنيه وأعلى سعر فهو 75 ألف جنيه.

كيا سيفيا 2001

جاءت السيارة بمتوسط سعر 70 ألف جنيه أما أدنى سعر لها فكان 65 ألف جنيه وأعلى سعر فهو 75 ألف جنيه.

وهكذا نكون قد عرضنا لكم سيارات مستعملة سعرها أقل من 70 الف جنيه مصري وأكثر من 50 الف، وبالطبع يختلف سعر السيارة المستعملة تبعاً لحالتها وقت البيع ولذا وضحنا لكل سيارة السعر الأعلى لها والأدني ومتوسط الأسعار لكل منهم.

المصدر : مصرفايف