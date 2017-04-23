تخلصي من اسمرار ركبتيك وكوعيك من خلال الخلطة التالية

شيماء مصطفى

تحتاج منطقتي الركبة والكوع إلى إيلائهما الكثير من العناية، وذلك نتيجةً لسرعة تعرضهما إلى الإسمرار، والذي سيبدو مع الوقت مزعجا بالنسبة إليك؛ مما قد يجعلك تفكرين في غالب الأحيان في التخلص منه باستخدام مستحضرات التجميل الصناعية. وهذا الحل، وإن يبدو مجديا، فقد يكلفك الكثير من المال، ومن أجل ذلك قررنا في مقالنا لهذا اليوم، مدك بوصفة طبيعية بسيطة جدا، ستتمكنين من خلالها من التخلص من كل البقع الداكنة ومنح ركبتيك وكوعيك البياض اللازم لإطلالة رائعة، وذلك بأقل الجهود، حيث لن يتطلب منك الأمر أكثر من 5 دقائق من أجل إعدادها. تابعي معنا!

وصفة التخلص من اسمرار الركبة والكوع

إذا كنت تمنين النفس بالحصول على ركبتين وكوعين ناصعي البياض، فكل ما عليك فعله هو تكرار الوصفة التالية مرةً خلال كل أسبوع :

1. المكونات :

عصير ليمونة كاملة.

ملعقة عسل.

ملعقة زيت زيتون.

2. طريقة التحضير والاستخدام :

امزجي المكونات جيدا إلى أن تحصلي على خليط متجانس.

اغسلي مناطق الركبة والكوع بالماء الفاتر لفتح المسام.

قومي بوضع الخلطة بعدها على تلك المناطق، مع التركيز على الأماكن الداكنة كثيرا.

انتظري 30 دقيقةً، ثم قومي بإزالة بقايا الخليط باستخدام الماء البارد، وذلك لإعادة غلق المسام.

المصدر : مجلةرجيم

شبكةعيونالإخبارية

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