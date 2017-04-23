شاهد || إيمي سمير غانم تهاجم منتقديها: «الأكونت بتاعي وأنا حرة»

سمر العشري

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، بعض مشاهد مسلسلها «هبة رجل الغراب»، مشددة على أنها لا تزال متعلقة بالشخصية التي جسدتها خلال أحداث المسلسل.

وتفاعل متابعو «إيمي» مع ما كتبته، وانتقدها البعض، مشيرين إلى أن الفنانة ناهد السباعي تفوقت عليها في تجسيد الشخصية.

وعلقت «إيمي» على الانتقادات قائلة: «هافضل أنزل فيديوهات في أي وقت وفي أي لحظه لأي عمل عملته بمزاجي وفي الأكونت بتاعي، أنا حرة واللي مش عاجبه يشد في حواجبه».

ولاقى رد فعل «غانم» تعاطف البعض، فقال حساب يحمل اسم «جيفاس»: «كان نفسى أشوفك في الجزء الرابع»، وعلق حساب يحمل اسم «علاء حسني»: «المسلسل بيكي كان أحلي والله بكتير».

انا هفضل انزل فيديوهات في اي وقت و في اي لحظه لاي عمل عملته بمزاجي و في الاكونت بتاعي انا حره واللي مش عاجبه يشد في حواجبه😉 A post shared by Amy Samir Ghanem (@amysamirghanem) on Apr 16, 2017 at 8:17am PDT

المصدر : المصري لايت

شبكةعيونالإخبارية

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