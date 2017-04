شاهد || إيمي سمير غانم تهاجم منتقديها: «الأكونت بتاعي وأنا حرة»

انا هفضل انزل فيديوهات في اي وقت و في اي لحظه لاي عمل عملته بمزاجي و في الاكونت بتاعي انا حره واللي مش عاجبه يشد في حواجبه😉

A post shared by Amy Samir Ghanem (@amysamirghanem) on Apr 16, 2017 at 8:17am PDT