أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - مؤسس صفحة " عجل إيجيبت " .. الصفحة ساخرة وأنشأناها للرد على صفحة جيم مصر -
السفيرة عزيزة - هدير محمد "مؤسسة صفحة يوميات زوجة curvy" :نفتقر لثقافة تقبل الأخر والفن ساهم في ذلك -
السفيرة عزيزة - هدير محمد : الهدف من صفحة يوميات زوجة curvy تقديم نصائح للبنات إزاي تتقبل وزنها -
السيسي في السعودية...المملكة الاكثر زيارة -
أمير الكويت يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس عباس بحضور البابا تواضروس -
ستاد مصر: تصريحات عمرو فتحي المدرب العام لسموحة قبل مواجهة المقاولون العرب -
بالفيديو.. عرض أزياء لـ "فساتين مشنوقة".. لهذا السبب -
تغييرات سياسية وعسكرية واقتصادية في السعودية ..39 أمرًا ملكيًا -
القبض على "متسول" في المترو.. وبحوزته 30 ألف جنيه ودولارات -
القصبي: مشروع قانون رعاية الشهداء المدنيين استحقاق دستوري و"تضميد للجراح" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير

شاهد || إيمي سمير غانم تهاجم منتقديها: «الأكونت بتاعي وأنا حرة»

Google+ Print
شاهد || إيمي سمير غانم تهاجم منتقديها: «الأكونت بتاعي وأنا حرة» شاهد || إيمي سمير غانم تهاجم منتقديها: «الأكونت بتاعي وأنا حرة»

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، بعض مشاهد مسلسلها «هبة رجل الغراب»، مشددة على أنها لا تزال متعلقة بالشخصية التي جسدتها خلال أحداث المسلسل.

وتفاعل متابعو «إيمي» مع ما كتبته، وانتقدها البعض، مشيرين إلى أن الفنانة ناهد السباعي تفوقت عليها في تجسيد الشخصية.

وعلقت «إيمي» على الانتقادات قائلة: «هافضل أنزل فيديوهات في أي وقت وفي أي لحظه لأي عمل عملته بمزاجي وفي الأكونت بتاعي، أنا حرة واللي مش عاجبه يشد في حواجبه».

ولاقى رد فعل «غانم» تعاطف البعض، فقال حساب يحمل اسم «جيفاس»: «كان نفسى أشوفك في الجزء الرابع»، وعلق حساب يحمل اسم «علاء حسني»: «المسلسل بيكي كان أحلي والله بكتير».

 

 

المصدر : المصري لايت

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار