آرسنال ومانشستر سيتي في رحلة إنقاذ الموسم بكأس الاتحاد الإنجليزي

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يحتضن ملعب «ويمبلي» اليوم الأحد، في تمام الساعة 16:00، قمة جديدة في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ستجمع بين مانشستر سيتي وآرسنال، الساعيان لإنقاذ موسمهما والتأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة تشيلسي على أمل الخروج ببطولة من موسم مخيب للأمال للفريقين.

وتعد مباراة اليوم هي الرابعة بين الفريقين في كأس الاتحاد الإنجليزي، والأولى منذ عام 1971 عندما فاز آرسنال في الدور الخامس في طريقه للفوز باللقب، وتعادل الفريقين في بداية هذا الشهر بنتيجة 2-2 في الدوري الإنجليزي وهو التعادل الثالث في آخر 6 مواجهات بينهما.

وتعود آخر مواجهة بين الفريقين على ملعب ويمبلي إلى عام 2014، وتحديدًا في الدرع الخيرية وفاز آرسنال حينها بثلاثية نظيفة، ولم يخسر سوى مباراة واحدة فقط في آخر 21 مباراة خاضها في كأس الاتحاد الإنجليزي، وأتت تلك الخسارة على يد واتفورد في ربع نهائي الموسم الماضي.

وحقق آرسنال رقمًا قياسيًا هذا الموسم بالوصول رقم 29 لنصف النهائي البطولة، ويسعى المدفعجية في مباراة اليوم لمعادلة رقمهم القياسي بالحفاظ على نظافة الشباك في 4 مباريات متتالية، كما حدث في نسخة عام 2005.

كما يحمل آرسنال الرقم القياسي كأكثر الفرق تتويجا باللقب في 12 مناسبة مناصفة مع مانشستر يونايتد.

ولم يخسر رجال آرسين فينجر في آخر 6 مباريات على ملعب ويمبلي، ولكن خسر المدفعجية 7 مباريات في آخر 13 مباراة في جميع المسابقات.

وسيعول آرسنال اليوم على خدمات المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز الذي سجل 5 أهداف في 4 مباريات خاضها من قبل على ملعب ويمبلي 3 منهم بقميص المدفعجية و2 بقميص منتخب تشيلي.

ومن جانبه نجح مانشستر سيتي في تخطي نصف النهائي في آخر 8 مرات أخرها في عام 2013 على حساب تشيلسي، وتعود أخر خسارة للسيتي في ذلك الدور إلى عام 1932 على يد آرسنال.

وتوج السيتي بلقب البطولة 5 مرات آخرها في عام 2011.