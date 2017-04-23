تأثير ممارسة العلاقة الزوجية بعد سن الخمسين.. النتائج مدهشة

ممارسة العلاقة الزوجية من أكثر الأمور التي تمثل فوائد عديدة لجسم الإنسان، والمداومة عليها بصورة منتظمة يبعد الكثير من الأمراض الخطيرة مثل السرطان، وذلك وفقًا لما أقرته العديد من الأبحاث والدراسات العلمية.

وسلط موقع "صحة المرأة" العالمي، الضوء على فوائد ممارسة العلاقة الزوجية بعد سن الخمسين، كون الكثير من الأزواج يعتقدون أن ممارستها فى تلك الفترة ليس بالضرورة، فحسبما جاء في الموقع، تعمل ممارسة العلاقة الزوجية بعد الخمسين على التصدي لمشكلات الهضم التي يكون المرء أكثر عرضة لها فى تلك الفترة.

كما تعمل على التخلص من الجذور والشوائب الحرة التي يتسبب نموها فى التعرض للكثير من أنواع السرطانات خاصة الثدي بالنسبة للسيدات وسرطان البروستاتا بالنسبة للرجال، كما تساعد على الحد من الإصابة بالاكتئاب الذي يتعرض له الكثير فى تلك المرحلة العمرية.

المصدر : صدى البلد

شبكةعيونالإخبارية

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