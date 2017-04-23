بالصور| ضابط اتصال 30يونيه : «تزوير التربية والتعليم ونفاقها للسيسي»

شيماء مصطفى

قال الدكتور ” يحي القزاز” المعروف إعلامياً بـ” ضابط 30اتصال يونيه” منتقداً سياسة التربية والتعليم والتعليم العالي التي تتبعها مع النظام الحالي، حيث أكد ان الوزارة تتبع سياسة الانبطاح من أجل نفاق النظام الحالي والحكومة المصرية.

حيث نشر” القزاز” من خلال تدوينه له على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك”، ورقة امتحان لكلية الداب جامعة الإسكندرية، والتي تؤكد أن جزيتي البحر الأحمر “تيران وصنافير” سعوديتان”، حيث أشارت الورقة مؤكدة على سعودية الجزيرتين

ومن جانبه علق الدكتور عليها قائلاً: ” شوفتو تزوير التربية والتعليم ونفاقها للسيسى اللي قال ان الجزيرتين سعوديتين بالكذب” حيث أشار أن هذه الصورة للأستاذ ” محمد عبد العليم”

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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