أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - مؤسس صفحة " عجل إيجيبت " .. الصفحة ساخرة وأنشأناها للرد على صفحة جيم مصر -
السفيرة عزيزة - هدير محمد "مؤسسة صفحة يوميات زوجة curvy" :نفتقر لثقافة تقبل الأخر والفن ساهم في ذلك -
السفيرة عزيزة - هدير محمد : الهدف من صفحة يوميات زوجة curvy تقديم نصائح للبنات إزاي تتقبل وزنها -
السيسي في السعودية...المملكة الاكثر زيارة -
أمير الكويت يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس عباس بحضور البابا تواضروس -
ستاد مصر: تصريحات عمرو فتحي المدرب العام لسموحة قبل مواجهة المقاولون العرب -
بالفيديو.. عرض أزياء لـ "فساتين مشنوقة".. لهذا السبب -
تغييرات سياسية وعسكرية واقتصادية في السعودية ..39 أمرًا ملكيًا -
القبض على "متسول" في المترو.. وبحوزته 30 ألف جنيه ودولارات -
القصبي: مشروع قانون رعاية الشهداء المدنيين استحقاق دستوري و"تضميد للجراح" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر

بالصور| ضابط اتصال 30يونيه : «تزوير التربية والتعليم ونفاقها للسيسي»

Google+ Print
بالصور| ضابط اتصال 30يونيه : «تزوير التربية والتعليم ونفاقها للسيسي» بالصور| ضابط اتصال 30يونيه : «تزوير التربية والتعليم ونفاقها للسيسي»

قال الدكتور ” يحي القزاز” المعروف إعلامياً بـ” ضابط 30اتصال يونيه” منتقداً سياسة التربية والتعليم والتعليم العالي التي تتبعها مع النظام الحالي، حيث أكد ان الوزارة تتبع سياسة الانبطاح من أجل نفاق النظام الحالي والحكومة المصرية.
حيث نشر” القزاز” من خلال تدوينه له على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك”، ورقة امتحان لكلية الداب جامعة الإسكندرية، والتي تؤكد أن جزيتي البحر الأحمر “تيران وصنافير” سعوديتان”، حيث أشارت الورقة مؤكدة على سعودية الجزيرتين

ومن جانبه علق الدكتور عليها قائلاً: ” شوفتو تزوير التربية والتعليم ونفاقها للسيسى اللي قال ان الجزيرتين سعوديتين بالكذب” حيث أشار أن هذه الصورة للأستاذ ” محمد عبد العليم”

 

المصدر : مصرفايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
8 الصبح - مصممة الحلي التراثية شيماء مصطفى تتحدث عن صناعة الحلي وكيفة الحفاظ عليها

8 الصبح - مصممة الحلي التراثية شيماء مصطفى تتحدث عن صناعة الحلي وكيفة الحفاظ عليها