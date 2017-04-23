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بالفيديو | عمرو أديب يصرخ لبلدية القاهرة يا كفرة سبتو الكافيهات والعمارات المخالفة وجايين على الغلابة

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بالفيديو | عمرو أديب يصرخ لبلدية القاهرة يا كفرة سبتو الكافيهات والعمارات المخالفة وجايين على الغلابة بالفيديو | عمرو أديب يصرخ لبلدية القاهرة يا كفرة سبتو الكافيهات والعمارات المخالفة وجايين على الغلابة

عرض الإعلامي عمرو أديب، مأساة لفتاة مصرية تبحث عن لقمة عيش حلال،  من خلال عربية برجر وهوت دوج،  وقامت بلدية محافظة القاهرة بسحب العربة وإلقاء ماعليها من أدوات، وأخذت الفتاة تستغيث هى البلد فيها شغل ولا فيها فرصة عمل للشباب.

وتبنى عمرو أديب الأمر،  ووجه سبابا شديدا للبلدية واصفا إياهم بالكفرة  لتعديهم على الفتاة  وتركهم العمارات المخالفة في عدد الأدوار، وكذلك الأمر الكافيهات المفتوحة  بدون تراخيص، ووضح ذلك جليا أثناء بطولة كأس الأمم الأفريقية، ولولا حادثة قتل كافيه “كييف” الشهيرة لتُرك الحبل على غاربه.

وأضاف، عمرو أديب، أن الفتاة قالت جملة  ذبحته قالت أنا أي الفتاة لوكنت راقصة في البلد دى مكنش حد قدر يتعرض لي.

وتساءل أديب، لماذا لم نكن مثل الدول المتحضرة؟  نساعد الشباب،  وضرب مثل بأمريكا وشوارعها المليئة بعربات الشباب شباب البرجر والهوت دوج والدولة تدعمهم.

 

 

المصدر : مصرفايف

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